Christian Chávez revela por qué Alfonso Herrera no estará en el concierto

A pocas semanas del tan esperado concierto virtual de RBD donde se reencontrarán con todos sus fans y luego del exitoso lanzamiento de su nuevo tema “Siempre he estado aquí”, Christian Chávez reveló el verdadero motivo por el que Alfonso Herrera no será parte de dicho evento.

Chávez sorprendió a todos los seguidores de la banda mexicana al contar que el popular ‘Poncho’ nunca había estado a gusto en los escenarios.

“A ‘Poncho’ nunca le gustó estar en los escenarios (musicales), a él le gusta más estar al frente de la cámara y siempre nos lo dijo”, mencionó el actor en entrevista con Ventaneando.

“Va a ser un RBD de clóset, pero aún así lo queremos”, bromeó antes de mostrar todo su apoyo hacia su excompañero: “Al final uno toma las decisiones en su vida que piensa o cree y ‘Poncho’ siempre ha tenido muy claro lo que quiere y lo que no y es muy respetable”.

Sin embargo, el también actor mencionó que sí les ha pesado un poco la ausencia de Alfonso Herrera y Dulce María.

“Ha sido triste y ha sido difícil porque nosotros siempre dijimos que RBD sin uno no es RBD, pero al final te das cuenta que las personas están en momentos distintos y no puedes obligar a alguien a formar parte de algo que a lo mejor no le pareció mucho en su vida o no le gustó mucho lo que hacía”, agregó en la conversación con el programa de espectáculos de TV Azteca.

“Estoy muy emocionado de volver a estar. Me siento como si tuviera 24 porque es regresar a esa emoción, no sé, es indescriptible”, añadió entre risas.

