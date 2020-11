‘Cachay’ desmiente su muerte: “Estoy muy bien, gracias por la preocupación”

El cómico ‘Cachay’ desmintió su propia muerte luego de percatarse que una serie de informaciones circulaban a través de las redes sociales. Ante la preocupación y constantes mensajes de sus seguidores, José Luis Cachay Ramos optó por emitir un mensaje a través de su perfil oficial de Facebook.

“Hola amigos, estoy muy bien, gracias por la preocupación. La verdad no sé por qué, pero siempre soy caserito de las ‘fake news’. Solo les pido que reporten esas páginas de información falsa”, posteó el famoso comediante.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y expresaron mensajes de apoyo en la sección de comentarios. “‘Cachay’ extrañamos tus chistes. Cuídate, un saludo a la distancia, no bajemos la guardia y bendiciones amigo”, “¡'Cachay’ está más vivo que nunca!”, escribieron algunos fans.

Cachay despide a ‘La Bibi’ con sentido mensaje: “Nos veremos en la eternidad”

El cómico ambulante Ángel Campos, ‘La Bibi’, falleció el último 31 de octubre luego de varias semanas de lucha contra las secuelas de la COVID-19. Tras su partida, varios de sus colegas dedicaron sentidas despedidas y la de Cachay fue una de las más emotivas.

“Tu pérdida me duele mucho, porque no solamente eres compañero del arte, también eres un hermano. Para mí, no te has ido, sigues vivo dentro de mí. Que Dios te bendiga y te tenga en su gloria. Me duele mucho tu partida Miguel. Desde acá te digo que nos veremos en la eternidad. Descansa en paz hermano”, mencionó ‘Cachay’ en parte de su extensa misiva.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.