Vanessa Hudgens sobre el embarazo de Ashley Tisdale: “Estoy muy emocionada”

Vanessa Hudgens habló de todas las emociones que siente tras enterarse de que su mejor amiga, Ashley Tisdale, con quien trabajo en la película High school musical, se encuentra esperando a su primer bebé.

La actriz de 31 años fue entrevistada por el portal ET, donde reveló sus ansias de volver a ver a la futura mamá.

“Oh, Dios mío, es tan emocionante. Estoy muy emocionada de volver a Los Ángeles para cantarle a su bebé y a su estómago. Estoy feliz por ella y Chris. Van a ser padres tan increíbles”, dijo muy emocionada la celebridad.

Si bien Vanessa Hudgens no está segura de si será oficialmente la madrina del bebé, bromeó con la idea: “Al menos seré el hada madrina”.

Asimismo, la actriz contó que no meterá sus opiniones sobre el nombre que llevará el bebé, ya que Ashley Tisdale se decidió por uno.

“Ella ya lo tiene cubierto”, dijo Hudgens sobre Tisdale.

Como se recuerda, Ashley Tisdale reveló en septiembre que ella y su esposo, Christopher French, están esperando su primer hijo. Un mes después, la actriz compartió que tiene una hija en camino.

Cabe mencionar que Ashley Tisdale y el músico Christopher French se casaron en el 2014 tras dos años de relación.

“El tiempo vuela. Recuerdo tener tanto miedo al momento que nos juntamos porque no podía creer lo bien que me trababas. Nunca alguien me trató de esa manera. Chris, realmente, me haces una mejor versión de mí misma, porque me inspiras día a día. Tu corazón es puro, harías lo que sea por hacerme feliz, en las buenas y las malas, eres mi roca sólida. Estoy tan agradecida de ser tu esposa. Te amo, y tras todo este tiempo, sigo enamorada de ti”, dijo la artista en una publicación desde sus redes.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.