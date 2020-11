Rossana Fernández Maldonado ingresa a De vuelta al barrio

Rossana Fernández Maldonado se sumó al elenco de De vuelta al barrio y sorprendió a todos al aparecer este martes 17 de noviembre en el capítulo de la serie de América Televisión.

La reconocida actriz peruana da vida a ‘Lupe’, la vecina viuda y dulce, mamá de Percy y Michell, cuñada de Charly (Rodrigo Sánchez Patiño), que llega para alborotar el barrio y conquistar nada menos que a ‘Pichón’ (Paul Martin).

“Estoy encantada de sumarme a esta exitosa serie, conozco a todos los actores del elenco. Estoy sorprendida de todos los protocolos que se cumplen en De vuelta al barrio y me siento feliz de haber compartido con compañeros de toda la vida. Espero que el personaje guste porque lo he grabado con mucho cariño”, dijo en un comunicado.

Pero eso no es todo. Pese a la crisis por la pandemia del coronavirus, Rossana Fernández Maldonado no ha parado en su labor actoral y se alista para el estreno de Aislados, la serie, este 27 de noviembre por Movistar Play. Además, el próximo 5 de diciembre presenta Alicia no es una maravilla, obra de la fundación Por Nuestros Niños, que se verá por la plataforma de Butaca live.

“Para todos ha sido un año difícil, para los artistas es y sigue siendo una situación muy complicada. Películas sin estrenar y no sabemos cuándo podremos volver al teatro. Nos hemos tenido que adaptar a la virtualidad para no dejar morir nuestro arte. Sin embargo, debo agradecer que Sinargollas me haya llamado para esta producción que justamente trata de la pandemia y todo lo que se ha desatado en el país. Siento que va a causar mucha controversia entre el público, pero es algo que se debe de saber”, comentó Fernández Maldonado, quien lanzó un nuevo single, una balada compuesta por Diego Dibós y que será parte del soundtrack de Aislados.

Rossana Fernández Maldonado sobre la crisis política

Rossana Fernández Maldonado no fue ajena a la crisis política que vive nuestro país.

“Como todos, afectada por los hechos de los últimos días, indignada por la clase política que tenemos, pero sorprendida por la unión y fuerza del pueblo, de esta generación que no se deja. Y, dentro de todo, con esperanza de que votemos mejor y tengamos líderes comprometidos con el país”, indicó.

