Mónica Sánchez: “No puedo creer que la Policía no se haga responsable”

Mónica Sánchez se mostró en contra de las recientes declaraciones de la PNP por deslindarse de toda responsabilidad durante las protestas contra Manuel Merino en la Plaza San Martín, que terminaron con decenas de heridos y dos muertos.

Durante una entrevista con el programa América Hoy, la reconocida actriz peruana resaltó la valentía de los jóvenes para no intimidarse y luchar por sus ideales.

“Los jóvenes de ahora no tienen ningún estigma. No les asusta que les digas terrorista ni comunista, porque no vivieron las épocas de terrorismo. La nueva generación tiene acceso a la información de manera global, no puedes ocultarles la información”, empezó la intérprete peruana.

Además, Mónica Sánchez indicó que esta generación de jóvenes se une y se levanta ante cualquier irregularidad o acto de corrupción en el Congreso.

“Es una generación que expresa su identidad en las redes. Si a ese joven lo confrontas con una realidad que una y otra vez te violenta, te agrede y aparece un señor que se dice a sí mismo presidente, que no da la cara, que es antidemocrático, en 10 minutos se levantan.”, continuó.

Asimismo, Mónica Sánchez manifestó su indignación por la PNP, que no quiso responsabilizarse de los actos de violencia durante las protestas.

“Es una lástima que la respuesta haya sido la violencia de las fuerzas policiales y la ausencia de una autoridad que pretendía tener el rol de presidente, y eso genera enardecer en el reclamo de una clase política de mayor calidad. Hay que hallar al responsable. No puedo creer que la policía haya declarado que no se hacen responsables, creo que el presidente Sagasti tendría que hacer un llamado (…) Es importante presentar un precedente de justicia, legalidad y respeto a las instituciones. Hemos perdido toda confianza y respeto, y así no se construye una democracia”, concluyó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.