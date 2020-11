Magaly Medina: archivan denuncia en su contra por hacer programa con COVID-19

En julio del 2020, Magaly Medina anunció que dio positivo para coronavirus, pero continuó al aire con su programa por ATV, por lo que fue duramente criticada y posteriormente denunciada por el presunto delito contra la salud pública. Sin embargo, ahora, cuatro meses después, dicha querella fue archivada.

El último martes 18, minutos antes de finalizar la transmisión de Magaly TV, la firme, la conductora dio a conocer esta información y brindó detalles sobre la misma, al leer parte de los documentos del proceso legal que afrontó.

“Cuando a mí las autoridades del Poder Judicial me llaman y se me requiere, voy y en muy buena gana me presento y doy mi declaración”, indicó inicialmente.

“El Ministerio Público ha dispuesto que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Magaly Jesús Medina Vela por la presunta comisión del delito contra la salud pública, delito de contaminación y propagación en la modalidad de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa y/o violación de medidas sanitarias”, refirió sobre la orden del fiscal.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que tanto ella como los demás trabajadores de Magaly TV, la firme se presentaron a declarar para colaborar con la investigación.

“Todos fuimos y nos sometimos al escrutinio del Ministerio Público como debe de ser”, sentenció Medina Vela, quien ha mencionado que, hasta el momento, tiene algunas secuelas de la COVID-19.

