Jennifer Lopez habla sobre lo aprendido en 2020: “Ser amables entre nosotros”

Jennifer Lopez es una de las cantantes más famosas en todo el mundo y vive rodeada de glamour. Sin embargo, ella reconoció que, como toda persona, también se vio afectada por los estragos del coronavirus.

La celebridad aprovechó para sincerarse sobre su estado cuando subió al estrado de los People’s Choice Awards con el fin de recibir un premio de reconocimiento a carrera en la música, cine y moda.

“Oh, Dios mío, 2020, 2020 no fue una broma, ¿verdad?”, fue lo primero que dijo la artista.

Jennifer Lopez admitió que antes de la pandemia todos estaban tan centrados en sus propios proyectos o triunfos y se olvidaron que hay cosas más importantes.

“Quiero decir, antes de 2020 estábamos obsesionados con ganar este premio, ser nominados para aquel premio, estábamos atrapados en quién vendió más discos o quién tuvo el mejor estreno en taquilla o cosas locas. Este año fue el gran nivelador. Nos mostró lo que importaba, lo que no y para mí, subrayó lo que más importa, las personas”, señaló.

Jennifer Lopez confesó, a la vez, que aprendió muchas cosas este año y empezó a valorar más a sus seres queridos y entorno.

“Ayudarnos, amarnos, ser amables entre nosotros. Y la importancia de esa conexión, ese toque humano y me doy cuenta de que es por lo que lucho en todo lo que hago, para llegar a la gente, para alcanzar a la gente. Creo que eso es lo que todos queremos, experiencias compartidas, saber que no estamos solos en esto", mencionó.

"Su fe y su fe en mí me motiva a seguir adelante y, a veces, cuando estoy cansada o abatida, como muchos de nosotros lo hemos estado este año, son mi familia, mis amigos, mis bebés y mis seguidores, ustedes, quienes me han levantado cuando yo no podía levantarme”, adicionó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.