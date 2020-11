Carlos Rivera no conducirá los Latin Grammy 2020 por sospecha de COVID-19

Una mala noticia para los fans de Carlos Rivera. El popular cantante mexicano no podrá presentar los Latin Grammy 2020 debido al riesgo de contagio por coronavirus. Así lo anunció en su cuenta oficial de Instagram.

El intérprete de “Recuérdame” indicó que decidió prescindir de su participación en el evento para así resguardar la salud y la vida de Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras, a quienes acompañaría en la conducción.

“A pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio”, manifestó. “Me da mucha tristeza no poder estar, pero lo más importante es cuidarnos y cuidar a los demás. En un acto de responsabilidad no puedo estar ahí”, añadió.

Carlos Rivera dio a conocer, asimismo, que el cantante Victor Manuelle será el encargado de tomar su lugar en la ceremonia de los Latin Grammy 2020. “Le deseo todo lo mejor, estoy seguro que hará un trabajo espectacular, felicidades”, expresó, notablemente entusiasmado.

Finalmente, el también actor y compositor se dirigió a sus seguidores para pedirles que no bajen la guardia y continúen cumpliendo con todos los protocolos necesarios para evitar el contagio de la COVID-19.

“Hay que cuidarnos muchísimo para salir adelante juntos. Estoy seguro de que vendrán años mejores que este y que estaremos más fuertes y, sobre todo, llenos de salud”, sentenció Carlos Rivera en su video de Instagram.

Este año, las presentaciones de la edición número 21 de los Latin Grammy se llevarán a cabo en diferentes partes del mundo, debido a la pandemia del coronavirus.

