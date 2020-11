‘Cachuca’ de Los Mojarras inicia rehabilitación tras alta por COVID-19

El 16 de noviembre, Hernán Condori, más conocido como ’Cachuca’, fue dado de alta luego de tres meses internado en el hospital Hipólito Unanue por presentar complicaciones relacionadas al coronavirus.

Dos días después de este suceso, el líder de Los Mojarras se pronunció a través de Facebook para agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud. Además, anunció que inició su proceso de recuperación en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

“Hola a todos, primero para decirles que doy gracias al de arriba, a mi esposa, a mi familia, a ustedes (fans) por sus oraciones y mensajes de fuerzas que me hacen llegar constantemente y a mis amigos artistas por los videos que me han mandado. Gracias a todo esto me dan las fuerzas para seguir en carrera”, expresó Hernán Condori.

“Les comunico que he ingresado al INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) con la Dra. Adriana Rebaza para mi rehabilitación integral”, añadió el cantante de “Triciclo Perú”.

’Cachuca’ también aprovechó para solicitarles a sus seguidores que no dejen de rezar por él, para que pueda reponerse por completo y así volver a los escenarios lo más pronto posible. “Les pido sigan siendo mi respaldo con las oraciones que son un aliciente para mí. ¡Gracias!”, manifestó.

El esperanzador mensaje de ‘Cachuca’ tras recibir el alta

El mismo día que fue dado de alta, ’Cachuca’ aseguró que se esforzará al máximo por salir adelante, durante una entrevista con Magaly TV, la firme.

“No pensé salir. Ahora, para poder volver a caminar, tocar la guitarra me va a tomar tiempo, pero voy a salir adelante (porque) todavía tengo mucho qué decir, mucho para dar, tengo mucho por qué vivir”, expresó el cantante de rock peruano.

