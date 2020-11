Anahí de Cárdenas tras crisis política: “Ayudaré a que Perú sea de todos”

Anahí de Cárdenas es una de las artistas que más ha demostrado su preocupación por la grave crisis política que ha afrontado el Perú. Tras la vacancia a Martín Vizcarra y la ejecución del Gobierno de facto de Manuel Merino, la actriz ha utilizado sus redes sociales para alzar su voz y, como millones de peruanos, unirse a la lucha por la democracia.

Tras las marchas nacionales de la Generación del Bicentenario y la trágica muerte de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, la intérprete confesó en Instagram que aún no puede volver a realizar sus publicaciones regulares, pues todavía se siente afectada emocionalmente por todo lo acontecido.

“No me siento lista aún para empezar a publicar lo que debería y usar mis redes como normalmente lo hago. Sigo confundida, un poco triste, como quien despierta de una pesadilla tan vívida que parece real, solo que esto no fue una pesadilla, fue una realidad”, escribió.

“Ser parte de esto me ha costado, porque es imposible no involucrarse emocionalmente cuando eres parte de la lucha, de la parte que pide, la parte que grita y habla y demanda sin saber si va a ser o no escuchada”, añadió en su post de Instagram.

Finalmente, Anahí de Cárdenas expresó su admiración para todos aquellos jóvenes que formaron parte de las marchas y aseguró que, a partir de ahora, hará todo lo posible para poder hacer del Perú un país más inclusivo, un lugar mejor para todos los peruanos.

“Solo puedo decirles que entiendo, que seguiré haciendo todo lo que esté en mi alcance para ayudar a que se nos respete, a que nuestro Perú sea digno de aplausos y sea de todos, no solo de algunos. Los quiero compatriotas”, acotó la actriz de 37 años.

