Tula Rodríguez recuerda a Javier Carmona por su día de aniversario de bodas

Tula Rodríguez dedicó un emotivo mensaje a Javier Carmona el día que hubieran cumplido un año más como esposos. La conductora recordó la fecha en su cuenta de Instagram y resaltó los momentos que vivió con el productor.

“Hoy cumpliríamos 13 años juntos, 13 años llenos de amor, dándonos lo mejor el uno al otro. Sin duda, nuestro mejor balance y el mejor regalo de Dios para este matrimonio es Valentina”, se lee en el escrito de la figura de América Televisión.

La presentadora de En boca de todos también expresó su gratitud por el tiempo que pudo acompañar a su pareja y expuso las cualidades que tuvo el ejecutivo en vida.

“Gracias, Javier, por haberme hecho tu esposa. Gracias por todo el amor que me diste, gracias por todo lo vivido. Gracias porque aún en los momentos de adversidad siempre fuiste mi cable a tierra. Hoy me quedan tus recuerdos, tu olor, tus miradas, tus caricias, hoy solo me queda decir: Gracias, Dios, por bendecir este matrimonio”, expuso Tula Rodríguez en Instagram.

La también actriz finalizó la publicación con una tierna despedida a quien fuera su esposo y el padre de su hija Valentina: “Un beso al cielo, mi amor”.

Javier Carmona falleció el pasado 30 de septiembre luego de permanecer en estado vegetativo desde el 2018, hecho que llevó a Tula Rodríguez a alejarse de las pantallas y de la conducción de En boca de todos.

Sin embargo, semanas después, decidió regresar. “Tenemos que continuar, debo intentar no dejar de sonreír. El luto se lleva en el corazón, el dolor no se va. Es imposible que se vaya tan rápido”, dijo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.