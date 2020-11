Tatiana Astengo: “Jóvenes del Perú nos dan una lección importante”

Tatiana Astengo es una de las figuras de la televisión peruana que se manifestó desde un principio en contra la represión.

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz mostró su rechazo por los abusos cometidos por parte de las autoridades contra los jóvenes protestantes.

Ella fue una de las primeras artistas en sumarse a las protestas en Plaza San Martin para pedir la salida de Manuel Merino. En su cuenta de Twitter compartió fotos y videos de la violencia que ejercía la policía contra los manifestantes.

Tras la designación de Francisco Sagasti como el futuro presidente interino del Perú, Tatiana Astengo felicitó a los jóvenes por mantenerse firmes y luchar por sus derechos.

La actriz de Al fondo hay sitio compartió un emotivo mensaje para felicitar a todos aquellos que pelearon por la democracia.

“Gracias, jóvenes del Perú, nos dan una lección importante. El miedo no puede paralizarnos, no puede hacernos bajar la cabeza ante la represión, no puede hacernos acomodar en la mediocridad”, escribió en Twitter.

En otro post, Tatiana Astengo señaló lo siguiente: “El Perú despertó y la limpieza tiene que ser a profundidad hasta los últimos rincones, cero concesiones, cero perdones. Nuestra memoria y la información son nuestras armas”.

La intérprete peruana también se refirió sobre el nuevo presidente del Perú y recordó que no hay nada que celebrar, ya que esta instancia costó vidas.

“No debemos festejar, a pesar de cierto alivio. Esto costó vidas. Ellos no eligieron ser héroes. A Inti y a Jack los mataron también algunos cuantos de los que aún siguen en ese congreso cobrando su sueldo y además aun hay desaparecidos”, expresó.

