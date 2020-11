Shawn Mendes y Justin Bieber anuncian el estreno de su canción “Monster”

Los seguidores de Justin Bieber y Shawn Mendes han quedado sorprendidos luego de que ambos artistas confirmaran su primera colaboración en conjunto.

A través de sus respectivas redes sociales como Instagram y Facebook, los jóvenes intérpretes del pop anunciaron que este viernes 20 de noviembre estrenarán la canción “Monster”.

Esta formará parte del cuarto disco de estudio de Shawn Mendes tal y como el artista lo escribió en un escueto tuit: “'Monster', viernes 20 de noviembre”.

Esta colaboración con Justin Bieber viene a tan solo unos días después de que Mendes publicara el tracklist de su próximo álbum que saldrá el 4 de diciembre, del que ya dio un adelanto con su tema “Wonder”, mismo nombre que llevará su disco.

“Sé que ha sido un año realmente terrorífico así que les quiero enviar toneladas de amor para todos. Escribí un disco, se llama Wonder. Lo siento como si fuera un pedazo de mí que he plasmado en el papel y lo he grabado dentro de una canción. Intenté ser más real y honesto que nunca. Es mi mundo y un viaje y un sueño y un álbum que he querido hacer durante mucho tiempo. Estoy absolutamente enamorado de él. Gracias por seguir a mi lado durante tantos años. Los quiero mucho”, explicó Shawn Mendes en su página web para presentar su próximo álbum.

Por su parte, Justin Bieber compartió un breve extracto del video con la fecha de estreno.

“No lo puedo creer”, “Esto está ocurriendo”, “Muero por el estreno”, “Mis cantantes favoritos por fin juntos”, fueron algunos comentarios que escribieron los usuarios.

