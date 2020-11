Shawn Mendes contó cómo vivió la cuarentena con Camila y su familia

Shawn Mendes compartió algunas reflexiones que tuvo luego de experimentar la convivencia con su novia Camila Cabello y el resto de su familia, con quienes el cantante canadiense atravesó todo el periodo de cuarentena. El joven artista estuvo como invitado del famoso podcast de Apple Music, donde confesó que los últimos meses fueron un regalo para su carrera musical y su vida personal.

“El aislamiento y la cuarentena que hemos tenido que hacer por culpa de la pandemia que estamos sufriendo ha sido algo terrorífico y muy duro. Pero para mí también salió algo realmente hermoso de esta experiencia: la idea de no poder irte a ningún sitio. La obligación de quedarte quieto en el mismo lugar”, contó el intérprete de “Señorita”.

El músico de 22 años confesó que durante la primera semana que estuvo en Miami con Camila y su familia, sufrió un ataque de pánico, porque pensó que en esas condiciones no iba poder terminar su nuevo disco.

Sin embargo, Shawn Mendes se llevó una grata sorpresa al descubrir otros aspectos de su estadía con los Cabello. “Poco a poco empecé a acostumbrarme a lo agradable que es estar en el mismo lugar todas las noches. Hacer planes como ver una película, preparar la cena con la familia (...) Sé que suena un poco tonto, pero cuando has estado de gira por todo el mundo desde que tienes 15 años ya no recuerdas la última vez que entraste en una casa donde oliera a ropa recién lavada. Es un olor agradable y realmente relajante. Me hizo sentir otra vez como un niño”, continuó.

La voz detrás de “Wonder”, aseguró que ha reflexionado por primera vez acerca de lo que desea para su futuro. “Sin duda, este es el mejor regalo que nadie me ha hecho en toda mi vida”, finalizó.

