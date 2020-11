Nick Jonas regresa a The Voice en reemplazo de Gwen Stefani

La cadena americana NBC anunció que Nick Jonas retornaría como coach en la temporada 20 del reality The Voice, a emitirse a principios de 2021.

El exintegrante de Jonas Brothers trabajaría como entrenador vocal junto a los cantantes John Legend, Blake Shelton y Kelly Clarkson.

El ingreso de Nick Jonas, quien participó en la temporada 18 de The Voice, se realiza en reemplazo de Gwen Stefani.

La noticia fue confirmada por el artista de 28 años a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: “Los guerreros nunca duermen. Estoy de regreso y listo para ganar esto”.

Mientras tanto, NBC lanzó un avance de la nueva temporada con el encuentro de John Legend, Blake Shelton y Kelly Clarkson y Nick Jonas en el set de The Voice, mientras se escuchan las reflexiones de este último.

“He estado viviendo y respirando The Voice desde la temporada 18. He perfeccionado mis habilidades. Canaliza a tu campeón interior. Haz llorar a Blake”.

“Poco saben estos entrenadores, me he hecho más fuerte día a día. El novato ahora se ha convertido en el maestro”, dice la voz en off de Nick Jonas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.