Nick Jonas regresa a The Voice en reemplazo de Gwen Stefani

La cadena americana NBC anunció que Nick Jonas retornaría como coach en la temporada 20 del reality The Voice, a emitirse a principios de 2021.

El exintegrante de Jonas Brothers trabajaría como entrenador vocal junto a los cantantes John Legend, Blake Shelton y Kelly Clarkson.

El ingreso de Nick Jonas, quien participó en la temporada 18 de The Voice, se realiza en reemplazo de Gwen Stefani.

La noticia fue confirmada por el artista de 28 años a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: “Los guerreros nunca duermen. Estoy de regreso y listo para ganar esto”.

Warriors never sleep. I’m back and ready to win this thing 🏆 See you next season on @nbcthevoice!!



PS - Hope you’ve been training @blakeshelton @kellyclarkson @johnlegend.... 👀 #TheVoice pic.twitter.com/yFAPq18Y4r