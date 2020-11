Lorena Álvarez sobre silencio de influencers ante crisis política: “Demostraron que, si no les pagan, no opinan”

Lorena Álvarez es una de las periodistas de Latina que estuvo transmitiendo todo lo ocurrido desde que las manifestaciones contra Manuel Merino comenzaron.

La conductora de Reporte Semanal conversó con La República sobre la importancia de la participación ciudadana en la política y el silencio de los influencers ante la crisis política que se vivió.

“Han sido momentos tristes porque se tuvo que llegar a dos personas fallecidas y casi un centenar de heridos para tomar una acción realmente desde la clase política. Creo que no tendrían que generarse muertos para poder respetar y escuchar al ciudadano, menos aún de los políticos cuyo poder emana del pueblo. En esa línea me parece que es muy triste y coincido con que es un luto nacional. Como periodista teníamos una cita con la historia que hablaba de una ciudadanía que se levantaba y que no estaba dispuesta a negociar sus principios”, señaló.

Algunos han criticado las marchas, pero la historia señala que las manifestaciones son escuchadas

Yo creo que todas las conquistas de los derechos han emanado del pueblo, nunca el poder ha dicho voluntariamente “oigan, a este grupo de gente vamos a darle un poco más”. Tantas políticas públicas que hemos conquistado a partir de las movilizaciones en las calles. Creo que en esta oportunidad traspasamos los estratos socioeconómicos, las realidades de cada familia, se había prendido una mecha distinta de rebeldía.

Se habló de censura en los medios por no pasar lo que realmente se vivían en las marchas a diferencia de las redes sociales

El papel de las redes sociales es muy importante, pero el periodismo no es tomar una foto, poner un live o grabar un video. El periodismo requiere de verificación, contrastación, todo lo que nos enviaban no podíamos atribuirle un autor, no podíamos saber si era de ese día o esa hora. Tenemos que tener una responsabilidad para evitar el fake news, pero eso no significa que había un intento de censura, de mostrar lo que estaba pasando.

Yo he estado en vivo cubriendo las manifestaciones desde que empezaron con absoluta plena libertad de decir lo que veía. Nosotros fuimos los primeros y todo fue tranquilo, pero cuando vimos que la situación se desbordaba, interrumpimos la programación y salimos al aire.

¿Te solidarizas con tus colegas de TV Perú que denunciaron públicamente intento de censura?

Valientes los periodistas de TV Perú, todo mi respeto. Sé lo duro que es tomar una decisión de dar un paso al costado en medio de una situación donde no es fácil quedarse sin empleo. Los periodistas también somos seres humanos que tenemos deberes y obligaciones que cumplir, tenemos familia. Admiro la decisión valiente de Eduardo Guzmán (de renunciar), pero también admiro la decisión de quienes se quedaron, compañeros de allí firmaron un comunicado y decidieron desde adentro hacer la lucha.

¿Es importante que todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, sepan de política?

Tienes que involucrarte por tu país, comparte el pleito, no puedes pensar que otro se tiene que encargar de resolverlo. Siempre he tenido un acercamiento a la información, el poder que tiene para que el cuidado tome decisiones, por eso me convertí en periodista porque creo que el periodismo transforma vidas, visibiliza inequidades, injusticias, hace un contrapeso al poder que es importante. Esa es mi manera contribuir para hacer un mejor país.

Algunos influencers, quienes tienen millones de seguidores, optaron por ser ajenos a la crisis política, ¿qué opinión tienes al respecto?

Es una postura cómoda decir “yo no opino de política porque no soy experto”, pero ¿eres experto en dermatología para hacer recomendaciones sobre qué cremas usar?, ¿estudiaste maquillaje para hacer tutoriales? ¿o solamente cuando te pagan opinas? Entonces como no hay nadie que te pague no tienes nada que decir al respecto. Además, si algo no sabes lees o preguntas. No tienes que tomar una postura, pero si tienes que colaborar dando información y estar a la altura de las circunstancias porque este país es tuyo también. Han demostrado que, si no les pagan, no opinan.

Los jóvenes que salieron protestar son llamados la generación de cristal, pero demostraron otra cosa

Lo leí en redes sociales “la generación de cristal cuando se rompe corta, corta con la injustica inequidad, abusos y excesos”. Se dice que esa generación es muy protegida o sensible, esa es una manera de descalificarlo. Es una generación consciente de temas de racismo, discriminación, abuso y, en esta oportunidad, son una generación consciente lo que a todas luces era una repartija de poder. Esta generación de cristal, caracho, qué tal eco ha tenido. Además, por eso coincido más con el rebautizo de la generación bicentenario.

¿Qué opinión tienes sobre el nuevo presidente Francisco Sagasti?

Creo que era lógico que el Partido Morado asumiera la presidencia. En realidad, lamento las idas y vueltas en el Congreso de la República donde a partir de los fallecidos no del todo asumían su responsabilidad con el país.

Me parece terrible el mal trato contra Rocío Silva Santisteban. Creo que un poco, no solamente de temor a la izquierda, sino un poco de machismo en su no elección y creo que eso hay que decirlo claramente porque no podemos invisibilizar que hubo machismo también en la falta de apoyo que tuvo al final para ser elegida presidenta.

El Partido Morado asume el liderazgo que le toca en medio de esta coyuntura porque ha sido consecuente señalando las intenciones de repartija, denunciando los excesos desde el congreso, sobre la desarticulación de Sunedu, el control de la TC y ha votado en contra propuestas claramente populistas. El discurso del señor Francisco Sagasti me pareció muy empático, más allá de su don de oratoria, y creo que eso tenemos que reconocer y defender, que le haya hablado a la gente con humildad. Este no es un momento para nada chévere, este es un momento dramático porque estamos lidiando con una pandemia también y la estamos dejando abandonada por esta crisis terrible. Necesitamos que nuestros políticos se pongan la camiseta del Perú.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.