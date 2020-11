George Clooney regaló un millón de dólares a cada uno de sus amigos

George Clooney ha confirmado lo que muchos calificaban como un mito acerca del actor de Hollywood. Durante una entrevista con GQ, el ganador del óscar admitió que en 2013 regaló un millón de dólares a cada uno de sus mejores amigos, tal como lo había contado Rande Gerber, uno de los beneficiados.

Gerber había contado que el protagonista de Gravity invitó a cenar a todos sus amigos y en medio de la reunión los sorprendió entregándoles varias maletas llenas de billetes. Esto, antes de poner a la venta su marca de tequila Casamigos, por mil millones de dólares.

En conversaciones con el mencionado medio, la celebridad de 59 años explicó que en ese tiempo no esperaba hacer más por el resto de su vida, estaba soltero y tampoco pensaba en conocer a alguien, casarse o formar una familia.

“Pensé, lo que sí tengo son estos tipos que, durante un período de 35 años, me ayudaron de una forma u otra (...) He dormido en sus sofás cuando estaba arruinado. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me ayudaron cuando necesitaba ayuda a lo largo de los años. Y los he ayudado a lo largo de los años. ... Y pensé, ya sabes, sin ellos no tengo nada de esto”, recordó.

“Simplemente pensé que, básicamente, si me atropella un autobús, todos están en el testamento. Entonces, ¿por qué diablos estoy esperando que me atropelle un autobús?”, continuó reflexionando.

En la edición especial “Men of the Year” de GQ, George Clooney también habló sobre su esposa Amal Ramzi Alam, la abogada de origen libanés con quien se casó en 2014. “No sabía lo vacío que estaba hasta que conocí a Amal. Y luego todo cambió”, reconoció.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.