Christopher Gianotti denuncia que recibe amenazas tras criticar a la Policía

El actor peruano Christopher Gianotti denunció que recibe amenazas a través de las redes sociales luego de criticar la represión de la Policía Nacional del Perú en las protestas que ocurrieron durante la última semana.

El artista expresó su indignación por la muerte de las dos jóvenes víctimas, Inti Sotelo y Bryan Pintado. Sin embargo, no esperó que algunos sujetos intentaran amedrentarlo con mensajes vía chat.

“Como perros que dices que somos cuídate Gianotti. Tu familia pagará la consecuencia de tus actos”, se lee en el mensaje que recibió por parte de un usuario llamado Daniel Javier Sucasaire.

Christopher Gianotti hizo pública la denuncia en Instagram y Twitter, donde colocó imágenes que probarían que el sujeto está relacionado a un alto cargo de la Policía Nacional del Perú.

“He estado denunciando los actos que sucedían en la protesta, desde un comienzo me mostré opositor de lo que estaba haciendo el Gobierno. Felicité a la Policía de Cusco y Arequipa por cuidar a los manifestantes, pero hice una crítica de lo que sucedió en Lima. Mencioné que la policía era una organización blindada para delinquir por la gran cantidad de coimeros y corruptos”, contó el actor en conversación con La República.

“Pido disculpas públicas a la institución, pero no voy a pedir disculpas a los policías corruptos y coimeros”, expresó el artista, quien pidió que se reconstruya la policía y que “entre en reforma la institución”.

Además, pidió garantías públicas para él y su familia tras las varias amenazas que recibe. “Son delincuentes. No tengo miedo y no me voy a callar, no me van a amedrentar. Mi familia y yo estamos haciendo las cosas bien. La generación del bicentenario nos abrió el cerebro por completo. Es el país entero el que esta hablando y exigiendo respeto de sus autoridades”, finalizó Christopher Gianotti.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.