Michael J. Fox se retira del cine: “Mi memoria a corto plazo está destruida”

El actor Michael J. Fox confesó lo que viene afrontando durante su larga lucha contra el parkinson. El actor de 59 años ha recopilado toda su experiencia en su nuevo libro de memorias titulado No time like the future.

En una entrevista para The New York Times, el protagonista de la trilogía de Volver al futuro anunció su retiro de los proyectos cinematográficos debido a las secuelas de la enfermedad.

“Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de diálogos han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea”, expresó el actor.

“Mi memoria a corto plazo está destruida y actuar se vuelve más difícil. Siempre tuve una gran habilidad para las frases y la memorización. Tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice interpreté roles con muchas palabras. Tuve problemas en ambos”, reconoció.

Para Michael J. Fox, el “no poder hablar de manera segura es un factor decisivo para un actor”. Un portavoz confirmó en un comunicado a Fox News que el artista canadiense “no busca trabajo activamente”.

Pese a los problemas de su memoria, decidió lanzar un nuevo libro. “Todo se reduce a escribir. Afortunadamente, realmente lo disfruto”, aseguró el artista.

Michael J. Fox dio vida a Marty McFly en la franquicia Volver al futuro. Es ganador de cuatro Globos de Oro y cinco premios Emmy. También participó en la películas The good wife y See you yesterday. Además tuvo un papel en la comedia Family ties.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.