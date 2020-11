Ernesto Pimentel celebra los 31 años de vida artística de Manolo Rojas

El actor cómico Manolo Rojas cumplió 31 años de vida artística y fue homenajeado en el programa El reventonazo de la chola. Ernesto Pimentel destacó el profesionalismo del comediante, quien continuó haciendo reír al público mientras atravesaba duros momentos por la muerte de su hermano, víctima de la COVID-19.

“Manolo es uno de los integrantes más queridos del programa. No solo es un profesional frente a las cámaras, también es muy buena persona. Siempre es importante destacar su compromiso por seguir ayudando a los jóvenes talentos, así como por seguir haciendo reír a todo el público, pese a que venía afrontando momentos difíciles”, comentó el intérprete de la Chola Chabuca.

Manolo Rojas se mostró conmovido por la sorpresa y tuvo palabras de agradecimiento para Ernesto Pimentel y el programa. “Pasé por momentos muy difíciles por el COVID-19. Sin embargo, Ernesto me acompañó en varios momentos. También tengo que darle las gracias a América TV, que se hicieron presentes cuando más los necesitaba. Sé que este es un momento difícil para el país, por eso sigo llevando alegría y humor a la gente”, aseveró.

Por otro lado, Rojas descartó su postulación al Congreso. No obstante, se entusiasma con la alcaldía de su natal Huaral. “Me han preguntado si estaré en alguna lista para el Congreso. Mi respuesta es no, y no va a cambiar. Me gustaría seguir ayudando a mis hermanos de Huaral. Yo me he preparado para un cargo político, pero todavía es un tema que estoy evaluando”, finalizó.

