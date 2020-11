Daniel Lazo a la PNP: “Si me disparas, entenderé que no eres peruano”

En los últimos días, miles de peruanos realizaron marchas pacíficas contra la corrupción y el régimen de Manuel Merino. Lamentablemente, la fuerte represión policial que se efectuó terminó con la vida de Inti Sotelo y Bryan Pintado, un hecho que fue condenado por toda la población.

Por tal motivo, diversos artistas se pronunciaron en redes sociales para expresar su total rechazo a la violencia y el abuso ejercido por los agentes policiales durante la lucha por la democracia. Uno de ellos fue el cantante Daniel Lazo.

“PNP asesina. PNP, atrévete a matarme mirándome a los ojos y no por la espalda porque puedo ser tu hijo. No puedes, ¿no? Quizás te diste cuenta de que peleo por mi país, en contra de la corrupción que gobierna desde que tengo memoria. ¡Atrévete! ¡Mátame! ¡Cobarde! Me miras a los ojos y sabes que mataste. Yo no soy tu enemigo y si me disparas entenderé que no eres peruano. Mátame mirándome”, fueron las drásticas palabras que utilizó el ganador de La Voz Perú en sus cuentas de Facebook e Instagram.

Daniel Lazo también acompañó su publicación con una serie de hashtags en los que pedía que se realicen monumentos a los dos jóvenes asesinados durante las protestas. “#Monumentoparaloscaídos #Siempreenprimeralínea #NiVizcarraNiMerinoNiElCongresoAsesino ¡Monumento para los caídos!”, escribió en su post.

Bruno Odar condena asesinatos en marchas

A través de su Twitter oficial, el actor Bruno Odar reprendió el accionar de la Policía Nacional del Perú durante la segunda marcha nacional realizada el pasado 14 de noviembre.

“Criminales en todas las formas sabidas, que todo el peso de la justicia caiga sobre cada uno de ellos. Luto nacional, hay muchos desaparecidos, por favor ayúdennos a saber de ellos”, aseveró el intérprete.

