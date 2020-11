‘Cachuca’ tras ser dado de alta por la COVID-19: “Tengo mucho por qué vivir”

A lo largo de este año, gran cantidad de artistas peruanos han luchado contra la COVID-19, superando la enfermedad con éxito. Este es el caso de Hernán Condori, mejor conocido como ‘Cachuca’, quien a pesar de haber sido hospitalizado por una recaída a fines de agosto logró reponerse y ser dado de alta este lunes 16 de noviembre.

Tras dejar el Hospital Hipólito Unanue y reencontrarse con toda su familia en casa, el líder de Los Mojarras se comunicó en un enlace directo con Magaly Medina, para contar cómo se encuentra su estado de salud.

“Buenas noches, Perú. (Estoy) Contento de estar otra vez en casa y de que el Señor me dé una segunda oportunidad para seguir cantando con amor, hacerlos divertir y con rebeldía”, expresó en Magaly TV, la firme, con muy buen semblante.

“Esta enfermedad que muchos creen que no existe se está llevando a mucha gente. Yo perdí a mi madre, a mi hermano y a mi madrastra... No pensé salir. Ahora, para poder volver a caminar, tocar la guitarra me va a tomar tiempo, pero voy a salir adelante (porque) todavía tengo mucho que decir, mucho para dar, tengo mucho por qué vivir”, añadió el cantante de rock peruano.

Luego, ‘Cachuca’ señaló que el tiempo que estuvo internado se sintió muy afectado anímicamente, pues si bien recibió una excelente atención por parte del personal médico, no podía estar acompañado por su familia debido a los estrictos protocolos estipulados para prevenir el contagio del coronavirus. “Han sido 90 días realmente muy duros (...) Esta oportunidad no la voy a desaprovechar”, acotó.

Además, Hernán Condori estuvo pendiente de la coyuntura nacional y prueba de ello fue el mensaje que dio al finalizar la entrevista con Medina. “El Perú triunfo, la democracia triunfo y Los Mojarras también triunfamos”, enfatizó el líder de Los Mojarras.

