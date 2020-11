Príncipe Harry hace sorpresivo cameo en show británico Strictly come dancing

La noche del sábado 14 de noviembre, la audiencia del reality de baile Strictly come dancing, versión británica de Dancing with the stars, quedó sorprendida por la inesperada aparición del nieto de la Reina Isabel II, el príncipe Harry.

El hecho resulta significativo por ser la primera participación del duque de Sussex en un programa de la televisión inglesa, tras su inesperada renuncia a sus obligaciones como miembro de la Familia Real, junto a su esposa Meghan Markle, en enero del 2020.

La intervención del príncipe Enrique se hizo de manera virtual, a través de una videollamada vía Zoom en apoyo a John-James Chalmer, participante de Strictly come dancing y uno de sus mejores amigos, quien compite en el reality al lado de su pareja profesional, Amy Dowden.

“Cuando conocí a JJ, él era un caparazón de sí mismo. Pero luego verte brillar a través de Invictus y volver a ser como tú mismo, ese fue el comienzo de un viaje increíble”, expresó el hijo menor de Carlos y Diana, príncipes de Gales.

Dirigiéndose a su amigo, agregó: “Estoy tan genuinamente orgulloso. No eres un bailarín, lo que demuestra que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, lo cual es increíble”.

John-James Chalmer y el príncipe Harry sirvieron con los Royal Marines de élite en Afganistán; conflicto bélico que dejó a JJ con lesiones en diversas partes del cuerpo y por el cual posteriormente se crearon los Juegos Invictus.

“Si el príncipe Harry no hubiera creado los Juegos Invictus, no habría tenido ese momento catalizador que cambió mi vida para siempre”, declaró el participante de Strictly come dancing.

