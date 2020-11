Nadia di Cello, actriz de Chiquititas, responde por escándalo de narcotráfico

La actriz Nadia di Cello, recordada por su participación en la telenovela infantil Chiquititas (1995), se encuentra en medio de un escándalo tras el arresto de su esposo, Fernando Migliano, por narcotráfico.

A través de una extensa publicación en Instagram, la recordada Nadia Cáceres dijo estar atravesando la peor etapa de su vida, culpando de esto al periodista Ángel de Brito por revelar en su programa Los ángeles de la mañana, que su esposo fue detenido por comercializar estupefacientes, cocaína, LSD y marihuana: “Esa persona me destruyó en todos los sentidos”, expresó.

En esa línea, Nadia di Cello realizó su descargo sobre el caso: “Solo les quiero decir que yo hoy perdí todo tipo de felicidad. Jamás me vi envuelta en nada, yo tenía una carrera que jamás se basó en escándalo y siempre en brindar amor, transmitir felicidad, aun así si mi corazón estaba roto”.

También advirtió sus temores de exponer al peligro su vida y la de sus hijos, asegurando que había una mafia detrás de todo: “Acá hay muchas personas que estamos sufriendo, por lo que pasó y no voy a hablar. ¿Por qué no puedo hablar? porque si hablo corremos muchos riesgos mis hijos y yo”.

De igual forma, la actriz argentina no dudó en expresar las medidas que tomará para evitar el acoso en redes sociales: “Se creen con el derecho de venir acusarme (...) Ahí están mostrando su ser y todo todo vuelve en esta vida, no se gasten en escribir por qué serán bloqueados y borrados”.

Para cerrar el post, Nadia di Cello expresó: “Realmente nadie sabe lo que hace, casi 9 meses estoy viviendo un horror en todos los sentidos (…) Yo perdí todo, pero aprendí mucho y más sobre mí. Hoy me abrazo, me valoro y no voy a permitir que nadie venga a pisotearme”.

