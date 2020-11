Luciano Rosso vuelve en nuevo show de Pataclaun: “Le tengo gran cariño al público peruano”

Luciano Rosso, el argentino que llegó a nuestro país en 2016 para participar en Los reyes del playback, vuelve a reencontrarse con el público peruano en el primer show virtual de July Naters.

La directora de Pataclaun presentó por primera vez al influencer en la conferencia de prensa de Patakultural, el nuevo espectáculo de Patlaclaun que se realizará el próximo 5 de diciembre.

Él se mostró nervioso porque, según dijo, después de muchos años vuelve nuevamente a la escena nacional.

En conversaciones con La República, el multifacético artista habló de esta nueva experiencia virtual y algunos recuerdos de su estadía en Perú.

¿Cómo te sientes al volver a reencontrarte, luego de mucho tiempo, con el público peruano?

Estoy feliz porque le tengo gran cariño al público peruano . Cuando estuve allí hace años, fue muy loco lo que pasó. Y en poco tiempo. Era famoso en la calle y a veces no podía salir. Me marcó. Por eso, cada vez que voy, no solo a participar de proyectos, también aprovecho en probar la cocina peruana.

¿Sabes algo de lo que significa la cultura Pataclaun en nuestro país? El ‘boom’ de lo que ahora sigue siendo…

Sí, estuve poniéndome al tanto. Estoy familiarizado porque en mi país hay mucha movida así y la gente lo valora.

Te encuentras en Francia, ¿fuiste por motivos laborales o estás viviendo allá?

Trabajo aquí desde el 2014 haciendo un espectáculo que nació con una varieté en 2009, en Buenos Aires . Somos poquitos y entre nosotros nos dividimos los cargos. Es un teatro muy físico y cómico. Hacemos giras cortas. Viví tres años en París y recientemente estoy desde hace un mes al sur de Francia.

¿Qué te inspira para crear el arte de la fonomímica?

Es un juego que todos los niños hicieron en algún momento, del cual yo nunca me desprendí. Poco a poco me di cuenta de que a la gente le gustaba porque les divertía y hacía bien. Es algo que hago desde siempre, pero desde que lo compartí había una respuesta positiva en la gente.

¿Cómo te autodefines?

No sé si quiero autodefinirme. Significaría que ‘ya está, soy esto’, y —la verdad— me gusta quitarme pieles y caparazones que ya no me pertenecen. Soy muy autodidáctico.

Aprovechaste las redes sociales para publicar tus creaciones y tuvieron mucha aceptación de los usuarios. Gracias a esto, tu arte llegó a muchas partes del mundo, ¿Le debes mucho a las plataformas digitales?

Arranqué con YouTube en el 2010. Dos años después empezó a pegar fuerte mi material. No le dediqué mucho, no podría decir que soy youtuber. No tengo la constancia de hacer un video todos los lunes y pedir likes. Otra razón es que siempre trabajo con temas populares. La contra de eso es que las canciones que uso no son propias y no puedo monetizar. Vivo del arte y trabajo para eso. Viajo por todo el mundo. Ahora sí me dedico a esto, por las condiciones.

En 2011 subiste tu primer video “El pollito pío”. Millones te recuerdan por esta interpretación. ¿Nunca te imaginaste el éxito que iba a tener?

Lo curioso es que yo no lo subí. Durante un espectáculo en Madrid, hice el “Pollito Pío” y alguien lo subió a su canal. Una persona lo viralizo. Y las redes hicieron el resto. Me comuniqué con él dos días después para agradecerle.

¿Qué recuerdos tienes de Los reyes del playback?

La gente con la que trabajé. El trato, el público y la comida.

¿Algo adicional sobre este proyecto con July Naters?

Me parece genial. Es lo que necesita internet y los artistas para renovarnos. Es muy acertada la idea de combinar las cosas que tienen que ver con las artes visuales. Hay que apostar a las nuevas tendencias con internet como intermediario.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.