Famosos se pronuncian por asesinatos en protestas contra Manuel Merino

Las dos vidas cobradas en la protesta del 14 de noviembre contra el Gobierno de facto, despertaron la indagación de todos los peruanos quienes piden al unísono la renuncia de Manuel Merino.

A este pesar, se sumaron muchos famosos, los mismos que mostraron su repudio ante los abusos que las fuerzas del orden han ejercido contra la ciudadanía que salió a manifestarse a las calles.

Entre las figuras públicas que expresaron su rechazo por los abusos cometidos por parte de las autoridades, se encuentra Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Juliana Oxenford y otros personajes quienes piden, en sus redes sociales, la renuncia inmediata del expresidente del Congreso de la República.

Mónica Sánchez

“¡SE IRÁ! No dar la cara ni hacerse cargo en un momento como este, lo convierte en un cobarde”, se lee en una publicación de Twitter de la actriz.

“El nivel de cinismo y el nivel de desconexión que tienen de la realidad, es absolutamente inaceptable y sublevante”, escribió en otro momento.

El nivel de cinismo y el nivel de desconexión que tienen de la realidad, es absolutamente inaceptable y sublevante.

Alberto de Belaunde en RPP

Tatiana Astengo

La reconocida actriz Tatiana Astengo intervino contantemente en sus redes sociales para difundir fotos y videos sobre los abusos que se estaban cometiendo durante la marcha.

“No es fallecido es asesinado! Y no es por protestas, es por ataque policial. Ya son muy evidentes ustedes con eso de edulcorar la noticia”, escribió en su publicación en total desacuerdo a la forma en cómo se abordó la información en los noticieros.

Corrección : @noticiAmerica

No es fallecido es asesinado! Y no es por protestas, es por ataque policial.

Ya son muy evidentes ustedes con eso de edulcorar la noticia. #prensaComplice

Juliana Oxenford

“¿Dónde está Manuel Merino? Tantos días de protestas multitudinarias y ¿no dice nada? ¿Dos muertos no son suficientes para que salga a dar la cara? Renuncia Merino, renuncia ¡ya!”, sostuvo Juliana Oxenford en su cuenta del Twitter ante el silencio de Manuel Merino.

Dónde está Manuel Merino? Tantos días de protestas multitudinarias y no dice nada? Dos muertos no son suficientes para que salga a dar la cara? Renuncia Merino, renuncia ya! — julianaoxenford (@julianaoxenford) November 15, 2020

Bruno Odar

El actor Bruno Odar, pidió justicia por el asesinato de los dos jóvenes en la protesta. “Criminales en todas las formas sabidas. Que todo el peso de la justicia caiga sobre cada uno de ellos. Luto nacional Hay muchos desaparecidos por favor ayúdennos a saber de ellos”, se lee en su cuenta de Twitter.

Criminales en todas las formas sabidas. Que todo el peso de la justicia caiga sobre cada uno de ellos. Luto nacional

Hay muchos desaparecidos por favor ayúdennos a saber de ellos.

#los105congresistas #MerinoRenunciaYa — Bruno Odar (@BrunoOdar) November 15, 2020

Mauricio Mesones

El cantante Mauricio Mesones estuvo presente en la marcha del 14 de noviembre y expresó su indignación ante todos los abusos de los que fue testigo.

“Nadie me lo contó, yo no fui a tomarme la foto . Yo estuve ahí cuando empezó la masacre de Abancay. De la nada el cielo se llenó de humo, volaban proyectiles, la gente corría, caía, no se podía ver nada ,sentías que la vida se te iba. Fue cruel y canalla”, contó el intérprete en su cuenta de Twitter.

Nadie me lo contó , yo no fui a tomarme la foto . Yo estuve ahí cuando empezó la masacre de Abancay. De la nada el cielo se llenó de humo , volaban proyectiles ,la gente corría ,caía ,no se podía ver nada ,sentías que la vida se te iba . Fue cruel y canalla !!! #RenunciaMerino — Mauricio Mesones (@mauriciomesones) November 15, 2020

