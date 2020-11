Danna Paola y Kevin Johansen lamentan asesinatos en protesta contra Merino

Danna Paola y Kevin Johansen se pronunciaron en sus redes sociales sobre los violentos hechos que ocurrieron en la marcha del día sábado 14 de noviembre contra Manuel Merino, y que ocasionó el asesinato de dos jóvenes.

La crisis política que generó la vacancia de Martín Vizcarra se convirtió en noticia mundial y llegó hasta los oídos de algunas figuras internacionales del espectáculo, quienes no fueron ajenas al dolor e indignación de los peruanos.

Danna Paola, una de las jóvenes artistas mexicanas más sobresalientes de su país, compartió un escueto pero sentido mensaje de apoyo a Perú tras confirmarse la muerte de dos jóvenes durante las protestas en la Plaza San Martín.

“Mucha fuerza mi querido Perú”, escribió la actriz de Élite la madrugada de este domingo 15 de noviembre.

El mensaje fue bien recibido por sus seguidores, quienes le agradecieron por acordarse de los peruanos en momentos tan complicados y por usar sus redes para dar a conocer lo que está sucediendo.

“Gracias, todos los peruanos tenemos un nudo en la garganta”, “Por favor, compártelo para que más personas se enteren lo que está pasando”, “La Policía nos está matando”, respondieron algunos usuarios al tuit de Danna Paola.

Por su parte, el reconocido cantante y compositor argentino Kevin Johansen escribió en su red social el hashtag “#Fuerza Perú”.

“Estamos destrozados en estos momentos”, “Esto está terrible, maestro KJ. No puede ser que los que ejerzan poder crean que su razón en la única correcta. Gracias”, “Nos duele en el alma”, “Tengo muchas personas amigas de Perú. No puedo dormir, así que ayudo en lo que pueda. Es un pueblo tan bueno que no se merece sufrir esto”, comentaron los fans de Kevin Johansen en el post del artista en Twitter.

