Carlos Vives y Kany García estrenan videoclip de la canción “Búscame”

La cantautora Kany García estrenó este sábado 14 de noviembre el videoclip de su canción “Búscame”, en colaboración con el colombiano Carlos Vives. La puertorriqueña expresó su emoción por el reciente lanzamiento, a través de sus redes sociales.

“Vivir esta experiencia junto a @carlosvives fue un regalo enorme de la vida, espero disfruten el video tanto como lo hicimos nosotros. Búscame”, escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, el intérprete de “La tierra del olvido” aseguró haber vivido una experiencia única al grabar el clip e invitó a sus seguidores a disfrutar del nuevo hit, que está nominado en la categoría de Mejor canción, en los Latin Grammy.

“¡Pasamos tan bacano juntos rodando el video! No, no, no, no, ustedes tienen que ver esto.... Gracias, querida @kanygarcia por tu cariño y la oportunidad”, manifestó.

Las imágenes fueron rodadas en Miami y narran una historia de amistad y apoyo que protagonizan los cantantes latinos.

que Kany García es la artista femenina más nominadas al Latin Grammy, gracias a su álbum Mesa para dos. “Estamos viviendo un momento en el que la mujer tiene cada vez más visibilidad y tristemente no es por buenas razones sino por la cantidad de violencia a la que estamos sometidas, la falta de equidad que existe o las pocas oportunidades que hay para nosotras”, reflexionó tras su nombramiento.

