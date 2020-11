Anahí de Cardenas: “Tuve miedo, pero decidí salir adelante”

“El cambio no va a suceder si algunos nada más somos agentes de cambio”, nos dice Anahí de Cárdenas. La actriz y cantante está inmersa en proyectos, pero también es parte del grupo de artistas que mostraron su rechazo al golpe de Estado con las etiquetas #EsteCongresoNoMeRepresenta#MerinoNoEsMiPresidente. “¡Estoy triste, indignada… como en shock! Me fui a grabar la semana pasada a Chosica (el cortometraje Nadie nos dijo) y he estado como en un mundo alterno. He regresado a Lima y de pronto pasa esto, fue como si hubiese venido un tsunami y me hubiera tapado una ola. Así me siento, y creo que todo el Perú se siente igual”.

En la obra Tito (2016), destacaste como una líder izquierdista. Dijiste: “Si con este papel no me saco la etiqueta de pituca, ya no sé con qué”. ¿No eras cercana a la política?

(Ríe) No, no, no solía serlo. Pero Tito un poco me obligó a enterarme por lo menos, ¿no? De haber sido una persona apolítica, me parece que es imperativo que como ciudadanos estemos enterados de lo que pasa en nuestro país.

¿Qué te ha parecido ver a Tatiana Astengo, Jason Day en las marchas e informando que había represión, perdigones, bombas lacrimógenas?

Los entiendo. ¿Sabes? Yo también hubiera querido salir, pero estoy recién operada (se sometió a una mastectomía y reconstrucción). ¡Imagínate! Que me agarre la policía o que me tiren al suelo, qué sé yo. Cada uno debe ser militante de la manera que puede y protestar. Yo trato de hacerlo a través de mi plataforma que es la única manera que tengo.

En Instagram propusiste encontrar un lugar desde donde se pueda aportar. “Ocuparse y no preocuparse”.

Creo que todos podemos mostrar algún tipo de rechazo concientizando a la gente que lo que está pasando no es gratuito, es un problema endémico y somos un país en el cual la educación jamás ha sido su fuerte. Entonces, cómo podemos votar por líderes que nos representan si no se nos está enseñando a hacerlo. ¡No puede ser que votemos por gente que tiene procesos judiciales abiertos! Nadie se quiere involucrar en política porque el sistema es tan corrupto y es una cosa estructural que tiene que cambiar. Es importantísimo que todos opinemos.

En La central de misterios cotidianos, hablan con el público y se acercan de una forma diferente, ¿no?

La idea es generar una experiencia para que la persona que nos está escuchando (por teléfono) no solamente se divierta, sino para que también pueda sentirse escuchada. Lo que nosotros queremos crear son vínculos reales. La gente tiene mucho que decir y no se le está escuchando. La idea es generar algo positivo sobre todo en un momento tan terrible como el que estamos viviendo. Va a ser una experiencia totalmente diferente con actores comprometidos para ayudar a nuestro Perú en medio de este caos.

¿Y cómo enfocas tus proyectos en medio de ese “caos”?

Yo estoy participando en obras de teatro que sean accesibles. Estoy haciendo una obra por zoom, El atraco, es recontra política y habla de lo que está pasando ahora y cómo los artistas estamos reaccionando a eso. Es interesante y divertida, pero es una comedia que denuncia, que habla de la indignación que sentimos. ¡Indignación es lo mínimo que puedes sentir!

“Me ocupé de mantener mis emociones sanas y fui a terapia”

A inicios de octubre, Anahí cerró “un capítulo y empezó otro” como sobreviviente del cáncer de mama y planea convertirse en madre. Dos de sus proyectos inmediatos son el lanzamiento de su libro con la editorial Penguin Random House y el Festival Descentralizarte.

¿Escribir fue ese hobby que te ayudó?

Sí, pero también pintar, meditar, caminar... me ocupé de mantener mi mente sana, mi espíritu sano, mis emociones sanas. Fui a terapias y hablé, hablé, hablé, hablé, hasta más no poder. Creo que es lo que todos debemos hacer, todos debemos tener un espacio para poder hablar. Por eso creo que Twitter, que solo te permite cierta cantidad de caracteres, es tan agresivo porque la gente no habla.

Bueno, te caracterizaste por cuestionar de forma directa, incluso alzaste polémica por decir la verdad con un tuit.

(Ríe) Mi manera de comunicar ha cambiado. Creo que, sigo siendo la misma persona con ideales muy claros y lo que pienso lo voy a comunicar, pero hay formas, ¿no? Entonces, quizá antes pude ser impetuosa, sarcástica y vehemente, cosa que sigo siendo, pero a puertas cerradas (sonríe). Así como dije que las figuras públicas son responsables de las cosas que dicen, lo estoy empezando a aplicar yo también. Si tu forma es sarcástica o de confrontación, de repente la gente no va a ver el fondo y va a sentir rechazo.

¿Hubo algo fundamental que encontraste para no recaer en lo anímico?

Yo no puedo decir que no me he caído porque sí he caído. ¡Varias veces! El tema no es no decaer, el tema es aprender a levantarte: tengo miedo, pero voy a salir adelante. Es darle la vuelta a la situación, cambiar la narrativa. Nosotros somos dueños de nuestra vida, entonces, somos los únicos que podemos hacer los cambios sobre lo que nos pasa. Si nos paralizamos estamos fritos.

¿En qué etapa va tu libro?

Ya lo están editando. Escribí todo mi proceso, desde el día que me diagnosticaron, hasta mi última operación. Entonces, es un poco el recorrido de todo ese año y lo que... quizá lo que no se vio en redes sociales, ¿no? La parte más íntima.

¿En primera persona?

No sé todavía si voy a ficcionarlo o si voy a presentarlo como un seudodiario, para cuidar a la gente que tengo alrededor. Todavía no lo he decidido y es en lo que estoy ahora, estoy pensando en eso (sonríe). Pero de todas maneras está basado en todo lo que pasó ese año. Ojalá se publique a inicios del 2021.

Parte de tu regreso al teatro también es iniciar un proyecto para descentralizar...

Con Previene Perú que es mi organización. Estamos recaudando fondos para hacer un festival de teatro para el próximo año, Dios mediante y pandemia... mediante.

¿Pandemia política o Covid-19?

Pandemia política también (ríe), pero se va a hacer de todas maneras. Si nos educamos en todos los ámbitos podemos minimizar los daños que puedan causar enfermedades como el cáncer, como la crisis política o la falta de educación. El Festival Descentralizarte quiere llevar a provincia teatro, pero también prevención sobre el cáncer de mama, educación, talleres de autogestión, no solo como artista, sino cómo formalizar tu negocio y que esto sea gratuito. Necesitamos a un Perú comiendo bien, con salud y educado. Esos son los pilares que van a cambiar nuestro país.

Este año varias actrices denunciaron abusos. ¿Coincides con lo que dicen tus colegas, que es urgente apostar por más guionistas, directoras y productoras?

Sí, estamos viviendo un momento de cambio y lo que a las mujeres nos va a empoderar más es ser independientes en todo sentido, no solamente económicamente. Pero es importante que ese mensaje llegue a todo el Perú.

