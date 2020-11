Rafael Cardozo: “Quiero competir con Yaco Eskenazi en EEG”

¡Semifinal de infarto! Interminables momentos de tensión, angustia y emoción se vivieron en la gran semifinal de Esto es guerra.

Y es que ante todo pronóstico Los Combatientes, se pusieron la camiseta para regalarle alegría a sus miles de seguidores, quienes desean verlos ganadores de la primera semifinal de la competencia.

La adrenalina en el programa empezó a subir cuando Rafael Cardozo y Said Palao fueron los primeros en disputar un circuito de 200 metros, preparado por la producción por la fecha especial. Al comienzo, el integrante de Los Guerreros sacó una gran ventaja, pero el competidor brasileño se recuperó y terminó pasándolo a pocos pasos de la campana.

“Respecto a este circuito, Said, sí me sacó mucha ventaja, pero yo le dije a mis compañeros que lo iba a ganar. Yo no jugué un circuito de destreza, sino de ajedrez. Nosotros estuvimos todo el día ensayando, yo vi que la mayor dificultad era la cadena, y que muchos no iban a lograr terminarlo por ese motivo. Trate de llegar con los brazos destrozados. Gané este circuito por los ocho años de experiencia que tengo en el programa”, sostuvo el modelo.

Ante esta victoria, Cardozo dijo que, de lograr salir campeón con Los Combatientes, le gustaría que Peter Fajardo pueda traer a Yaco Eskenazi al programa para competir con él.

“Estoy feliz con el equipo, porque lo que quiero es campeonar. Quiero hacer una petición al programa EEG, al productor, sí levantó la copa con Los Combatientes, quiero ver la posibilidad de traigan a Yaco Eskenazi, porque quiero competir con él. Y probar quien es el mejor capitán de este programa”, expresó Rafael.

