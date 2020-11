Harry Styles es el primer hombre que protagoniza la portada de Vogue

El cantante Harry Styles, ex integrante de One Direction, se convirtió en el primer hombre que protagoniza la portada de la revista Vogue USA.

Durante la larga trayectoria del medio internacional, las figuras masculinas que se mostraban en la portada aparecían siempre al lado de una mujer. Así lo hicieron famosos como Brad Pitt, Justin Bieber o George Clooney. Sin embargo, Harry Styles es el único que lo hecho en solitario.

Los fans del artista británico quedaron impresionados al ver la sesión de fotos, que fue compartida en la cuenta oficial de Instagram del medio internacional.

En las imágenes, el intérprete de “Sign of the Times” rompe con los estereotipos al aparecer usando una falda y un vestido en diferentes diseños de la firma de lujo Gucci.

“De niño definitivamente me gustaban los disfraces. Era muy joven y usaba mallas (para personificar personajes). Recuerdo que era una locura para mí llevar un par de medias. ¡Y ahí fue quizás donde empezó todo!”, declaró Harry Styles a la revista.

“Las personas a las que admiraba en la música, Prince, David Bowie, Elvis, Freddie Mercury y Elton John, son unos grandes artistas. Cuando era niño, era completamente alucinante. Ahora me pondré algo que se sienta realmente extravagante y no me sienta loco usándolo. Creo que si obtienes algo con lo que te sientes increíble, es como un atuendo de superhéroe. La ropa está ahí para divertirse, experimentar y jugar”, agregó el cantante de 26 años.

Además, se mostró a favor de eliminar las etiquetas existentes en la moda. “Cada vez que colocas barreras en tu propia vida, simplemente te estás limitando. Hay mucha alegría jugando con la ropa”, señaló el artista.

