Emma Corrin: “Es un grandísimo honor interpretar a Diana de Gales”

Emma Corrin (24), como la princesa Diana de Gales, “se roba el show” de la cuarta temporada de la premiada serie de Netflix protagonizada por la ganadora del Óscar Olivia Colman, que se estrena mañana domingo.

En una entrevista para Radio Times, la actriz agregó que pidió que no se escondiese la lucha de Lady Di contra la bulimia. “No podíamos hacer justicia a la persona que fue sin incluir esto. La bulimia era algo completamente sintomático de la confusión emocional y de los sentimientos reprimidos que sintió en aquellos años”.

La historia nos transporta a finales de la década de 1970.

Ahora que te has sumergido en el papel, ¿qué tipo de persona era?

Creo que tenía una forma de entregarse por completo en todo lo que hacía. Por eso, todos la veían como una torre de fortaleza y amor, incluso cuando era ¡evidente! que estaba sufriendo. Según lo que pude investigar, es como si ella hubiera intentado equilibrar los distintos costados que tenía. Aunque estuviera sufriendo, podía irradiar esa compasión y ese brillo de los que todos nos enamoramos.

¿Cómo se desarrolla su relación con Carlos?

Creo, de hecho, que sus familias se conocían desde hacía tiempo. La familia de Diana vivía en un sitio que pertenecía a la realeza. A los 16 años conoce a Carlos, porque él salía con su hermana. Así que se veían. En nuestra versión de los hechos, Diana asiste al funeral de lord Mountbatten, donde ve a Carlos y nota la inmensa tristeza que lo invade, lo que la lleva a pensar que, como ella también carga con eso, puede ayudarlo.

La vemos ofrecerle sus condolencias cuando se vuelven a encontrar, y eso queda flotando en el aire para Carlos. Poco después, tienen una cita oficial a la ópera ¡con la abuela de Diana como chaperona! Creo que, aunque era jovencísima y, de algún modo, inocente, sabía muy bien lo que hacía. Conocía las reglas, sabía por qué estaba ahí: para que le dieran el visto bueno.

¿Encaja en la familia real?

En Balmoral, ella sabía lo que hacía. Conocía el mecanismo y los conquistó a todos. Pero cuando quedó privada de su vida normal, de sus mejores amigos, de su departamento y la llevaron al palacio, de repente, comenzó a sentirse intimidada, y la falta de calidez del entorno la golpeó fuerte.

Por eso vemos un cambio y, a medida que la temporada avanza, la calidez se convierte en un frío helado, y ella se da cuenta de que no están interesados en ella como Diana. Lo único que les interesa es el rol que juega y cómo deja parada a la familia.

¿Cómo abordas la tarea de interpretarla?

Es tan loco. Creo que es abrumador y siento una enorme responsabilidad, porque independientemente de qué tan buenos seamos en lo que hacemos, esto es algo que siempre profundizará la sensación de pérdida de la familia, porque es real y es muy triste y, además, es bastante reciente.

Sin embargo, creo que tienes que dejar eso de lado, porque los guiones de Peter, The Crown, los personajes, todas son representaciones ficticias, a pesar de coincidir con hechos de la vida real.

¿Qué tanto investigaste?

Leí, investigué por meses y, después, cuando me dieron el guion, me di cuenta de que la investigación ya no importaba. La había hecho y estuvo genial, pero ahora podía ponerla a un costado y concentrarme en el material que tenía en frente: los libretos y el personaje que Peter había creado.

Y creo que eso fue muy útil, porque sentí que ahora me tocaba a mí darle vida a esta persona. Entrené mucho para lograr su voz, ya que era una parte esencial de ella. También trabajé mucho en el movimiento. Esos pequeños detalles ayudaron y lo hicieron menos aterrador. Es una enorme responsabilidad y un grandísimo honor.

