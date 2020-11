Coco Maggio de Rebelde Way asiste a la marcha en contra de Manuel Merino

El actor argentino Coco Maggio, famoso por su papel en la serie Rebelde Way, sorprendió al anunciar que asistió a la marcha contra el Gobierno de facto de Manuel Merino, que se llevó a cabo el jueves 12 de noviembre en el Centro de Lima.

El también periodista registró varios momentos que sucedieron durante la manifestación, considerada una de las más grandes en la historia del Perú.

Coco Maggio explicó los motivos que lo llevaron a salir a favor de la protesta. Contó que tuvo algunas dudas al inicio debido a que él no vota en el país y no es peruano. Pero los años que ha pasado viviendo en Lima hicieron que tome la decisión de unirse a la lucha, a la que considera justa.

“Hace unos días que veía lo que pasaba desde mi casa y no sabía si debía o no involucrarme con esta lucha (que siempre considere justa). No fue fácil. Por momentos pensaba: ‘Si no soy peruano y no voto’ por qué involucrarme en esta protesta. Me daba miedo que más de uno me diga ‘Si no te gusta vete a tu país’”, se lee en su mensaje.

“Pero ver a mis amigos y mucha gente querida tan movilizada al defender al Perú me movilizó y decidí usar los recursos que tengo a la mano para aportar mi granito de arena. Además, elegí esta tierra como mi hogar, amo este país y no puedo quedarme de brazos cruzados”, agregó.

El actor aseguró que grabó la manifestación para quienes viven en otros países y no pudieron estar allí. “Vean la verdad de lo que sucede y no como lo están mostrando los grandes medios... ¡Vamos con fuerza Perú!”, finalizó Coco Maggio.

De esta manera, el artista argentino se sumó a la lista de figuras de la televisión que se presentaron en la marcha.

