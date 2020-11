Pancho Rodríguez será suspendido de Esto es guerra por broma en vivo

Pancho Rodríguez recibió una severa sanción durante su participación en Esto es guerra y será suspendido a poco de la gran final del reality por hacer una broma sobre la producción.

Según expuso el narrador ‘Mr. G’, el chileno dijo que el programa se llama ‘Esto es Pato’, dejando entrever con sus palabras que Patricio Parodi sería favorecido por los ejecutivos en los diversos circuitos.

La opinión del integrante de los ‘Combatientes’ generó la ira del comentarista, quien tuvo una severa reacción y amonestó al competidor.

“Está involucrando a la producción y que hay un afán de favorecer y eso no es así. El día de ayer se hizo una advertencia. Lo que dijiste deja entrever que hay un favorecimiento o que Patricio tiene algo que ver con la producción”.

Pancho Rodríguez se defendió diciendo que solo se trató de una broma con su compañero de Esto es guerra y que no tuvo la intención de meter a nadie más en la discusión.

“Fue una broma, en ningún momento me he exaltado... En ningún momento lo he involucrado (al productor general). Nunca hemos cruzado el límite de lo competitivamente sano”, expresó.

En ese momento, intervino el conductor Gian Piero Díaz, quien se mostró en desacuerdo de que la sanción perjudique el puntaje global del equipo: “Desvirtúa la competencia”.

Finalmente, se acordó que el chileno sería suspendido por tres días luego de la emisión de la esperada semifinal, la cual se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre.

Los equipos de Esto es guerra han sufrido algunas modificaciones en los últimos días. Angie Arizaga tuvo que abandonar la competencia por una lesión lumbar y Tepha Lozo se integró a los ‘Guerreros’ para suplir la vacante.

