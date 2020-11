Fue Miss Perú en el 2009 y ahora conduce su propio programa en Latina. Karen Schwarz se ha convertido en un ejemplo de admiración y esfuerzo para muchas mujeres.

En conversaciones con La República, la exreina de belleza abordó distintos temas coyunturales, entre ellos, el certamen central del Miss Perú 2020, que se realizará este domingo 15 de noviembre.

Así también, dejó su opinión sobre las protestas que se vienen realizando tras la destitución de Martín Vizcarra por parte del Congreso. La presentadora hizo un llamado a la calma, rechazando la violencia y vandalismo.

Por otro lado, habló de su trabajo como conductora de Modo espectáculos, programa de entretenimiento que se transmite de lunes a viernes por el canal 2. Ella reafirmó que su espacio tiene la intención de llevar contenido diferente a lo que otros hacen.

La ganadora del Miss Perú 2020 se conocerá este domingo, ¿qué debe tener una candidata para ser coronada y representar al país?

Tuve la oportunidad de representar el Miss Perú en el 2009. Luego de muchos años, el 2019 fui parte de un jurado. Es una responsabilidad muy grande. Evidentemente, las que fuimos parte de este concurso ya hemos pasado por esa rigurosidad del jurado. Tenemos en mente lo que una miss debería tener. En primer lugar, mucha personalidad y carácter. La idea de que Jessica, a lo largo del tiempo, posiciona mucho el empoderamiento de la mujer me parece válido porque, más allá de que sea un concurso de belleza, es un tema que debería cambiar por el paso de los años. No solo gana la más bonita, sino la que tiene todas características que debería tener. Es grande la responsabilidad de portar una banda.

Como Miss Perú 2009, ¿qué consejos le puedes dar a estas nuevas finalistas?

Una candidata debe aprender a enfrentar lo que la gente pueda opinar. Previo al certamen, el jurado evalúa tu día a día, el compañerismo, forma de ser, el trabajo, etc. Les aconsejo que sean como son, sin caretas. Si no les gusta algo, que lo digan, y si les gusta, que también lo digan.

¿Cómo te sientes al conducir un programa sola, a diferencia de Mujeres al mando, donde estabas con Kathy, Jazmín, Magdyel y Mirella?

Para mí, en cada programa que estoy siempre asumo retos, y me gustan que sean diferentes. Evidentemente, el hecho de estar sola es una responsabilidad más profunda y fuerte porque a veces no hay con quien conversar sobre algo . En mi vida laboral me han dado oportunidades de empezar un programa desde cero. Creo que la vida por algo me pone en proyectos donde se empiezan desde cero. El horario es nuevo, el equipo... estoy agradecida porque existe una armonía linda con la producción.

¿Alguna vez te mostraste en contra de algún contenido o tema que iban a tocar en Modo espectáculos?

En otro programa sí me ha pasado, sobre todo en Espectáculos. No estaba de acuerdo con algunos temas. Sin embargo, había la oportunidad que otros conductores si tocaran el tema. Como que por ahí me libraba. Ahora, mi productora Kathy Sheen me da la libertad, o tenemos el compromiso mutuo, de conversar los temas antes de la emisión del programa. Vemos muchos puntos de vista. Nuestra intención es llevar un programa donde la gente se pueda divertir. Si hay temas fuertes como el acoso, los voy a tocar también. Pero nuestro fin es hablar de espectáculo, dándole la vuelta a lo que hacíamos por años. Queremos que el artista se sienta cómodo en el programa.

En boca de todos hace un contenido distinto a Modo espectáculos, como las comparaciones físicas que están mal vistas por normalizar estas diferencias…

Tengo 9 años en la televisión. Son poquitos, a comparación de muchos otros. En estos años aprendí a no voltear y ver los costados. No me gusta hablar del trabajo de otros, ellos tienen muchos años en la televisión. Creo que cada quién es dueño de su contenido. En mi caso, salimos en el mismo horario, pero los formatos y contenido es totalmente diferente.

Magaly Medina decía dice que tanto Modo espectáculos como otros programas de Latina utilizan sus primicias y no le dan el crédito que le corresponde, ¿cómo tomas estos comentarios provenientes del vecino canal?

Soy testigo de que mi equipo de producción, a la cabeza Kathy Sheen, se mata por sacar sus propias primicias para Modo espectáculos. No miran al costado. Yo creo que la chamba de periodista, en el caso de ella (Magaly) porque yo soy conductora, está en sacar y defender sus ‘pepitas’. Modo espectáculos está enfocado en dar un contenido diferente y primicias diferentes.

¿Qué tan importante es el rating para ti, o digamos, prefieres priorizar la calidad que los números?

Sería falso decirte que el rating no importa, porque sí importa. Sin embargo, estoy muy agradecida porque nuestro programa está de a pocos compitiendo. Hay que construir día a día. Hay algunos que nos va bien y otros mal. Esto es parte de la televisión. No tiene nada de malo que un día el rating no nos acompañe y otro sí podamos celebrar. Estoy agradecida con el programa, ya tenemos 5 auspiciadores. Como sabes, los canales trabajan bajo la rentabilidad de los programas. Estamos en una coyuntura difícil, es un reto para nosotros y lo asumimos con responsabilidad.

Ahora último Ezio Oliva cantó en la reapertura de Machu Picchu, ¿cómo te sientes de que le esté yendo bien en su carrera como solista?

Él se ha sacado la mugre trabajando. Tiene varios años como solista. Aparte, no está metido en ningún escándalo. La gente lo conoce como papá o cantante. Caminamos de la mano juntos, él sigue creciendo. Se vienen cosas chéveres para él. En su momento lo comentará.

Ante tanta crisis en el país, ahora con esto de la vacancia, ¿qué mensaje podrías decir a las familias peruanas?

Hemos escuchado y leído de todo. Estoy de acuerdo que, como ciudadanos, debemos de salir a reclamar lo que no nos parece. Pero debemos manejar las cosas sin violencia y no llegar al vandalismo. No traspasemos esa barrera. No estoy de acuerdo con lo que está pasando en lo político. Tengo un dolor en el corazón. Es terrible para muchos, sobre todo los emprendedores. Aplaudo que salgan a reclamar, pero con cierto límite.

