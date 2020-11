Jaime Lorente, actor de La casa de papel, debuta como cantante con “Corazón”

Jaime Lorente, uno de los actores españoles más prometedores del medio, muestra otro de sus talentos al lanzarse como cantante. El intérprete de Élite y La casa de papel presentó su primer tema y sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

“Corazón” es el título de la canción con la que el popular artista inicia su carrera musical. Sin embargo, no dejará de lado su trayectoria en la actuación, ya que aún sigue formando parte de diversos proyectos en el teatro y la televisión.

El single fue presentado días atrás en la cuenta de Instagram de Jaime Lorente, pero recién fue estrenado en las plataformas digitales este viernes 13 de noviembre.

“Saco mi mala y mi buena suerte con mi primera canción, ‘Corazón’. ‘Corazón’ es todo lo que necesitaba. Pablo Gareta y yo hemos hecho esto desde el amor más puro”, fue el comentario que dejó el intérprete en la red social.

La publicación generó mucha expectativa entre sus fanáticos, los cuales se mostraron sorprendidos al saber que el popular ‘Denver’ de La casa de papel había decidido diversificar su carrera.

El también actor de Élite habló sobre su primera canción con EFE e indicó que para la producción musical se inspiró en la autorrealización. “Esta canción es un espejo donde la gente va a ver quién soy literalmente, van a conocer al Jaime Lorente que soy en realidad”.

Del mismo modo reveló que siempre ha sentido afinidad por el rap y el género urbano. “Siempre me ha gustado rapear, desde pequeño lo hacía, pero nunca me lo he tomado en serio hasta ahora”, dijo.

Pocas horas después del lanzamiento, el videoclip de “Corazón” ya ha acumulado casi 49.000 reproducciones en YouTube.

