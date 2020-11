Chadwick Boseman continua siendo reconocido en el cine tras su muerte el pasado 28 de agosto. El festival neoyorquino Gotham Awards, organizado por el Independent Filmmaker Project (IFP), anunció la nominación póstuma al artista en la categoría “mejor actor”.

El galardón se debe a su trabajo en la película Ma Rainey’s Black Bottom, cinta en la que interpreta a Levee. De acuerdo con la plataforma digital Netflix, el filme se estrenará el 18 de diciembre de este año.

La película estadounidense de drama y musical fue dirigida por George C. Wolfe. Está basada en la obra homónima de 1982 escrita por August Wilson. Narra la historia de la popular cantante de blues Ma Rainey en los inicios de su carrera.

Junto con Chadwick Boseman fueron nominados a “mejor actor” Riz Ahmed por Sound of Metal, Jude Law por The Nest, John Magaro por First Cow y Jesse Plemons por I’m Thinking of Ending Things.

Además de la inclusión del fallecido actor, los Gotham Awards 2021, que se celebrará el próximo 11 de enero en Nueva York, han hecho historia en su trigésima edición al nominar en su categoría de Mejor película a películas dirigidas exclusivamente por mujeres.

Entre las cintas destacan The Assistant, dirigida por Kitty Green; First Cow, de Kelly Reichardt; Never Rarely Sometimes Always, de Eliza Hittman; Nomadland, de Chloé Zhao, y Relic, de Natalie Erika James.

Chadwick Boseman falleció a los 43 años tras una larga lucha contra el cáncer. Alcanzó la fama por su papel protagónico en la cinta de Marvel, Pantera Negra.

