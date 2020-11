Stephanie Valenzuela sobre violencia de género: ''Invito a las mujeres a denunciar''

Stephanie Valenzuela habló por primera vez para un programa peruano sobre el intento de feminicidio en el que atravesó por parte de su expareja Eleazar Gómez.

La modelo y cantante concedió una entrevista para el espacio Magaly TV, la firme para aclarar que seguirá con la denuncia, acto que espera sirva para que más mujeres que pasen por este tipo de violencia encuentren justicia.

“(...) Yo sé que alguien que te agrede lo va a volver a hacer y lo que es, yo misma me juré que el día que alguien me agrediera, no me iba a quedar ahí”, dijo Stephanie Valenzuela.

La ex chica reality, quien a través de sus redes aseguró que iba a salir adelante, confesó que esta situación es muy desgastante para ella, pero dejó en claro que continuará con el proceso legal hasta las últimas instancias. Además, manifestó que no está dispuesta a volver a pasar por dicho acto de violencia en su contra.

“Esto ha sido algo demasiado fuerte, algo que no me esperaba. Esta fue la primera vez que él me golpeó de esa manera, por eso yo denuncié, porque no voy a permitir que lo haga dos o tres, o que se lo haga a otras chicas más, porque ya van cuatro”, aseguró.

Asimismo, otra de las cosas que le impulsó a continuar por la vía legal contra Eleazar Gómez es la convicción de que, con su denuncia, pueda animar a que más mujeres denuncien y, especialmente, evitar que Eleazar Gómez pueda violentar a otras víctimas. Cabe mencionar que tras haber cometido un intento de feminicidio, fue separado de Televisa.

“Creo que es mi deber denunciar, para que después la vida de una chica no pese en mi hombro. Ya denuncié, no pienso volver a estar con él, no pienso volver a verlo, quiero tomar terapia, quiero entender muchas cosas y creo que estoy haciendo lo correcto”, dijo Stephanie Valenzuela.

Finalmente, la cantante peruana instó a todas las víctimas de violencia a denunciar a sus agresores. “Quiero invitar a que las mujeres hagan esto".

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer en el Perú?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

