Emma Roberts revela que congeló sus óvulos tras diagnóstico de endometriosis

Durante una entrevista con la revista Cosmopolitan, Emma Roberts ha desvelado el difícil proceso que atravesó tras ser diagnosticada con endometriosis, enfermedad benigna pero asociada a la infertilidad. La estrella de Scream Queens y American Horror Story confesó que acudió a la congelación de óvulos por temor de no poder convertirse en madre; sin embargo, su actual embarazo se dio de manera natural.

“A los 16, pensé: ‘Para cuando tenga 24, estaré casada y con hijos’. Y luego tenía 24 y pensé: ‘¿Recuerdas cuando dije que ya estaría casada y con hijos?’”, recordó la actriz en la entrevista. “Con el trabajo, especialmente con la actuación, los viajes, las horas, no siempre es propicio para establecerse de una manera tradicional”, añadió.

Emma Roberts reflexionó acerca de sus deseos de ser madre tras ser diagnosticada con endometriosis. “Siempre tuve cólicos y menstruaciones debilitantes, tan fuertes que faltaba a la escuela y, luego, tendría que cancelar reuniones”, contó.

“Le mencioné esto a mi médico, quien no lo investigó y me envió a mi camino porque tal vez estaba siendo dramática. A finales de mis 20, tenía la sensación de que necesitaba cambiarme a una doctora. La mejor decisión. Hizo pruebas, me envió a un especialista. Finalmente, se confirmó que no estaba siendo dramática. Pero para entonces, había afectado mi fertilidad. Me dijeron, ‘Probablemente deberías congelar tus óvulos o investigar otras opciones.’”, continuó explicando la celebridad de 29 años.

Debido a que se encontraba “aterrorizada” con la idea de descubrir que no podría tener hijos, Emma Roberts congeló sus óvulos y empezó a compartir información con otras mujeres, acerca de la infertilidad, los abortos espontáneos, el miedo a tener hijos.

“Estaba tan agradecida de descubrir que no estaba sola en esto. No había hecho nada ‘malo’ después de todo”, añadió la actriz que luego mencionó que “Suena cursi, pero en el momento en que dejé de pensar en eso, nos embarazamos”.

