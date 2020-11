EEG: ‘Tepha' Loza envía fuerte mensaje en su regreso a la competencia

¡Está de regreso! ‘Tepha’ Loza volvió a la competencia de Esto es guerra para reemplazar a Angie Arizaga en la semifinal.

“Estoy feliz de estar aquí, esta es mi casa, esto es un trabajo para mi. Los extrañé muchísimo, extrañé mucho la competencia”, dijo la modelo al inicio de su presentación en el programa.

Sin embargo, la hermana de Melissa Loza no pudo ocultar su descontento por la forma en la que fue eliminada de la competencia anteriormente.

“De hecho, no me siento feliz al cien por ciento, como quisiera estarlo, porque yo vengo reemplazando a una persona que en este caso es Angie Arizaga. Siento que todo este tiempo ya me gané un nombre, me gané un puesto”, expresó la chica reality.

“Desde que me inicié en este programa me he sacado la mugre. Todos son testigos de eso. ‘Pancho’, Mario, siempre he estado detrás de ellos preguntando las técnicas, etc. y para mi fue demasiado injusto mi eliminación porque fue sin ningún motivo en especial. No te puedo mentir, estoy bien dolida con eso. Igual estoy feliz por otro lado y vengo a dar el cien por ciento en el equipo en donde esté”, agregó.

Como se recuerda, Angie Arizaga no podrá competir en la semifinal de EEG por una lesión lumbar que la aqueja.

“Se me complica muchísimo el tema de la lumbar. Gracias ‘Tephita’ por regresar, por ser parte de ‘Los guerreros’. De verdad quiero competir, pero como me dice el doctor, lo que tengo que hacer es no jugar, no hacer nada de deporte para poder recuperarme”, detalló la concursante de Esto es guerra.

