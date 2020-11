Dulce María asegura que “fue difícil” decir ‘no’ al concierto de RBD

Desde el anuncio del concierto Ser o parecer que marca el reencuentro de la banda mexicana RBD, la ausencia de la actriz y cantante Dulce María ha sido motivo de una serie de especulaciones. La intérprete de Roberta aclaró todos los rumores y explicó por qué decidió dar un paso al costado en el proyecto esperado por millones de fans.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, la cantante de 34 años aseguró que “fue difícil tomar esta decisión”, pues la telenovela y el grupo musical siempre serán parte de su historia.

“Como todos saben, estoy embarazadísima, no puedo ahorita hacer un concierto porque me canso de estar parada y sentada, me cuesta respirar, es algo que no podría llevar a cabo”, comentó Dulce María.

Además, la protagonista de Verano de amor señaló que le gusta hacer “las cosas bien” y, debido a su estado de gestación, no podría hacer un show. “A mí me gusta hacer las cosas al 100% y ahorita no es algo que pudiera hacer. Me es imposible entre la pandemia y el embarazo es difícil”, continuó explicando.

“Ha sido bien duro porque (RBD) ha sido una parte importante de mi historia personal y profesional. Siempre voy a ser Rebelde, siempre voy a ser parte de RBD (...) Esto ha sido muy rápido, ya era cuestión de este año o máximo en marzo y mi bebé nace en diciembre”, finalizó.

