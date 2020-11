Deyvis Orosco, Christian Meier y más protestan ante la crisis política

Diversos artistas nacionales se han manifestado en contra de Manuel Merino, quien fue designado como el nuevo presidente de Perú tras la vacancia de Martín Vizcarra.

Deyvis Orosco, Christian Meier, Leslie Shaw, Fabrizio Aguilar y más se pronunciaron a través de sus redes sociales para sumarme a la ola de protestas por la nueva crisis política que enfrenta el país, pero esta vez en medio de la pandemia por el coronavirus.

El reconocido cantante de cumbia Deyvis Orosco usó su cuenta oficial de Facebook y pidió a todos sus seguidores alzar su voz, pero con las medidas de protección necesarias.

“Mi gente, mi Perú, como peruanos luchadores demostremos con actitudes positivas el cambio que queremos. Salgamos de esta juntos, alcemos nuestra voz en paz desde casa o en las calles con la protección necesaria”, escribió.

MI GENTE, MI PERÚUUUUUUUU, como peruanos luchadores demostremos con actitudes positivas el cambio que queremos. Salgamos... Posted by Deyvis Orosco on Thursday, November 12, 2020

Por su parte, Leslie Shaw, quien radica en Miami, se mostró muy indignada por tener como nuevo presidente a Manuel Merino. Ella, a través de Twitter, pidió a los artistas apoyar a quienes salen a marchar.

“Es momento de apoyar al pueblo que como artistas nos da la oportunidad de vivir de lo que amamos hacer”, “Quieren desmantelar la constitución del país, deja de hacerle preguntas a un cajero. ¿Qué hay de los que protestan pacíficamente? Que los micrófonos apunten a ellos”, fueron los mensajes que escribió la intérprete de la “Faldita”.

es momento de apoyar al pueblo que como artistas nos da la oportunidad de vivir de lo que amamos hacer — Leslie Shaw (@ShawMusica) November 11, 2020

En tanto, Christian Meier dejó en claro que el actual “Congreso no me representa” e invitó a los jóvenes a luchar por sus derechos.

“Este Congreso no me representa y mucho menos lo hacía Vizcarra. Yo alzo mi voz para que en el futuro no se permita postular a cargos públicos a hampones ni procesados (...) Insto a los jóvenes a que rechacen a cualquier líder político que quiera adherirse a sus marchas, porque el interés y provecho de un clamor popular debe ser de ellos, del pueblo y no de uno solo”, comentó en Twitter.

Este congreso no me representa y mucho menos lo hacía Vizcarra. Yo alzo mi voz para que en el futuro no se permita postular a cargos públicos a hampones ni procesados. Reforma urgente y necesaria para no seguir repitiendo el mal de urna. — Christian Meier (@oliverdog) November 12, 2020

El director de cine Fabrizio Aguilar también se unió a la indignación de los peruanos y compartió un post en donde aclaró que las protestas no son para respaldar o defender a Martín Vizcarra, sino que su vacancia en tiempos de pandemia conlleva a una crisis y retroceso.

Monique Pardo pidió a Ántero Flores-Aráoz renunciar a su cargo de primer ministro porque el pueblo no lo acepta.

Renuncia mi respetado ANTERO FLOREZ ARAOZ La voz de DIOS ES LA VOZ DEL PUEBLO ! — Monique Pardo Gayoso (@moniquepard) November 12, 2020

Jhovan Tomasevich, vocalista de Zen, anunció que acompañará en las protestas. El rockero peruano publicó en sus redes una foto de sus botines indicando que los usará para la marcha.

Listas mis compañeras para hoy. Nos vemos a las 5pm! Posted by Jhovan on Thursday, November 12, 2020

