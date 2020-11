Cardi B se disculpa por ‘homenaje’ a diosa hindú en portada de revista

Cardi B finalmente se disculpó con la comunidad hindú tras recibir una ola de críticas por su ‘homenaje’ a la diosa Durga. La rapera de origen dominicano había aparecido en la portada de Footwear News vistiendo un atuendo rojo, mientras sostenía una zapatilla de su colaboración con la marca Reebok. Lo que llamó la atención de la instantánea fueron los ocho brazos que se alzaban detrás de la artista, similares a los de la deidad hindú.

Tras ser publicada, la fotografía de Cardi B recibió comentarios negativos y fue acusada de cometer apropiación cultural por ‘vender zapatillas’ a costa de una religión. “Aparentemente, esta es Cardi B rindiendo homenaje a la diosa hindú Durga... esto es directamente racista”. “Cardi B no rindió homenaje a la diosa hindú Durga sosteniendo un zapato en la mano. Esto es una falta de respeto y de ninguna manera una apreciación cultural. No puede escapar de esto sin hablar y disculparse por burlarse de nuestra cultura”, fueron algunos mensajes.

La estrella de “I like it” se disculpó y explicó que realizó la sesión de fotos porque le habían dicho que “representaría a una diosa de la fuerza, la feminidad y la liberación" y expresó que la idea le encantaba.

“Pensé que era una muestra de respeto, pero si la gente piensa que estoy ofendiendo su cultura o religión, quiero decir que lo siento. Esa no era mi intención. No me gusta faltarle el respeto a la religión de nadie. No me gustaría que la gente ofendiera mi religión”, puntualizó.

“No estaba tratando de ser irrespetuosa; tal vez debería haber hecho una investigación. Lo siento, no puedo cambiar el pasado, pero investigaré más para el futuro”, continuó explicando.

