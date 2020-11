Ana de la Reguera considera donar sus óvulos congelados hace seis años

La actriz mexicana Ana de la Reguera confesó que evalúa donar sus óvulos, los cuales congeló hace aproximadamente seis años.

En una entrevista con el programa Ventaneando, la protagonista de la serie Ana de Amazon Prime video explicó que no tiene deseos de ser madre, pero aclaró que considera la conservación de óvulos como una gran opción para aquellas mujeres que quieren tener hijos a futuro.

“Los congelé hace como seis años, ahí están, pago renta cada año (...). Por la presión social lo hice, pero apenas pasó, me sucedió lo opuesto: menos ganas me dieron de tener hijos. Está bien, es una buena opción”, señaló para el programa mexicano.

Respecto a sus planes personales, reveló que aún no es el momento de formar una familia. “Me encantan los niños, me fascinan, se me hacen lo máximo. Pero como que todo el hecho de estar embarazada y un bebito, no se me antoja mucho”, detalló.

La artista también compartió que podría donar sus óvulos congelados, probablemente a alguna de sus amigas, si es que finalmente no llega a hacer uso de ellos. Precisó, además, que anualmente debe pagar una cantidad de dinero al centro donde realizó este procedimiento.

¿Quién es Ana de la Reguera?

Ana de la Reguera es una reconocida actriz mexicana que ha participado en importantes producciones internacionales, como Nacho Libre, Por la libre, Jane the virgin, Goliat, Ladies Night y Backyard: El traspatio.

Ana de la Reguera en Instagram

Actualmente, Ana de la Reguera cuenta en Instagram con una legión de más de 1 millón de seguidores, quienes se mantienen pendientes de sus publicaciones.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.