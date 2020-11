Thais Casalino: “Si vamos a entretener, también tenemos que dar contenido utilitario”

Thais Casalino, periodista y conductora de televisión, cumplió ocho meses al frente de Mujeres al mando.

Tras la salida de Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Cathy Sáenz, ella, junto a Maricarmen Marín y Giovanna Valcárcel vienen tomando las riendas del magazine de entretenimiento.

En conversación con La República, la comunicadora y empresaria habló de esta nueva etapa en su crecimiento como profesional.

Según nos cuenta, es la primera vez que conduce un programa en vivo. Para ella, “el universo es el límite” y cada día se aprende más cosas.

Durante tu permanencia como conductora de Mujeres al mando, ¿Cuál es el caso que más te ha marcado en esta crisis sanitaria?

Fueron dos. El primero, cuando estuve haciendo un enlace microondas para Tengo algo que decirte. Muchas mujeres se habían quedado solas guardando su cuarentena en sus cuartos. Algunas con enfermedades. Llegamos a sus casas con víveres de otras madres solteras también. En otro momento, cuando nos tocó el caso de una inglesa que quedó varada en Perú durante la pandemia. Logramos, a través del programa, que se contacte con su familia. Ella vino como mochilera. Finalmente, en un vuelo humanitario pudo regresar. Si nos ponemos a contar más casos no acabaríamos.

¿Extrañas volver a salir a las calles y realizar notas sociales como lo hiciste con Volverte a ver?

Es mi esencia. Siempre intento, por lo menos, dos veces al mes poder salir. Con los chicos de producción tratamos de generar estas secuencias. Ahora hemos creado la secuencia del ‘corazón de la fama’ donde salgo a reportear con algunos famosos. Nos cuentan su situación y el lado más feeling de la fama. Queremos, para esta navidad, cumplir algunos sueños a manera de reportaje. Creo que jamás se me quitará ese ‘bichito’ de salir y contar historias. Lo bueno e importante es que el programa me lo permite.

¿Alguna vez te mostraste en contra de algún contenido o tema que iban a tocar en Mujeres al mando?

Jamás. Todo lo hemos conversado libre y abiertamente. En verdad, el equipo de producción es A1. Aprendemos en el camino. Siempre tratamos de dar el mejor contenido para el televidente. Ese cambio se ha notado en el programa, en estos últimos ocho meses. Buscamos temas nuevos, contenidos utilitarios que conecte con el público y ellos encuentren un espacio donde puedan aprender. Tenemos la secuencia del ‘consultorio sicológico’ donde tocamos el tema de violencia contra la mujer.

¿Cómo es tu relación con Maricarmen Marín y Giovanna Valcárcel? ¿Considera que existe una química con ellas?

Nos apoyamos un montón. Es bonito la sinergia que hay entre las tres, porque cada una tiene una personalidad y fortaleza. Creo que ese es el secreto en esta etapa de Mujeres al mando. Al margen de llevarnos bien, cada una tiene un espacio que lleva un bien. Y eso es importante.

¿Piensas seguir en Latina para este 2021 o tienes propuestas en el extranjero?

Por lo pronto, en el 2021 vamos a seguir en Latina. Lo que quiero, y en algún momento espero -y lo decreto con todo mi corazón-, es hacerse un programa tipo Volverte a ver, dentro de latina. Sin dejar Mujeres al mando, los sábados o domingos, un espacio de solo reencuentros. Ese es mi sueño y espero que el otro año se dé.

Estuviste como coordinadora de 24 horas, luego condujiste el programa Volverte a ver y ahora eres parte de Mujeres al mando, En retrospectiva, ¿Cómo te sientes al mirar atrás y ver tu desarrollo como comunicadora?

Siento que el universo es el límite, cada día vamos aprendiendo un montón. Si una persona cree que lo sabe todo, es como que se cierra una puerta. Mujeres al mando me dio la oportunidad de conducir un programa en vivo. Los anteriores donde trabajé eran grabados. Esa posibilidad de conectarte con el televidente en directo es algo maravilloso. Quiero prepararme mucho más en esta etapa de conductora. Estoy llevando cursos de coach para poder saber cómo desenvolverme y desarrollarme.

Magaly criticaba mucho el contenido de Mujeres al mando, ¿Cómo crees que evolucionó o cambió el programa a partir de la salida de Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Cathy Sáenz?

Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y correctos. El día del anuncio de la pandemia me llamaron diciéndome que si podía estar en el programa al día siguiente, porque de todas manera se iba a hablar de la coyuntura del tema. Y necesitaban un soporte periodístico. La evolución tuvo que darse por la época y temporada de emergencia sanitaria. Ahora se ha construido de una manera tan bonita, saludable y de energía. Ya no se debería mirar atrás. Magaly al inicio aplaudió y apoyaba el hecho que yo estuviera allí como periodista. Y estoy agradecida. Me sentí también apoyada por la acogida de la gente.

¿Pensaste, al principio, que solo era una estadía temporal?

Sí, claro. Al inicio me dijeron si podía quedarme dos semanas. De ahí, dos semanas más, luego un mes, luego hasta noviembre y ahora nos vamos para el otro año.

¿Tu experiencia periodística era lo que el programa necesitaba para tratar temas sobre la pandemia?

No sé si mi experiencia periodística, pero sí creo que el programa evolucionó y entendió de lo que buscaba el televidente. Si vamos a entretener, también tenemos que dar contenido utilitario. Eso involucraba información adecuada. Tips médicos o cómo cuidarse.

¿No le das importancia al rating del programa?

Hemos crecido con Mujeres al mando. América TV es un monstruo, pero estamos ahí dándole a la competencia. Lo que nos interesa es marcar la diferencia con el contenido p ara que el público se entretenga e informe.

