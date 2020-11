Selena Gomez encarnará a la montañista peruana Silvia Vásquez-Lavado

Selena Gomez interpretará, en la pantalla grande, a la montañista Silvia Vásquez-Lavado, quien fue la primera peruana que alcanzó la cima del Everest.

Este miércoles 11 de noviembre, The Hollywood Reporter informó que la artista será quien trabaje dicho personaje en la película escrita y dirigida por Elgin James, que contará con la ganadora del Óscar Donna Gigliotti como productora.

Esta cinta titulada In the Shadow of the Mountain se basa en las próximas memorias homónimas de Vásquez-Lavado, que también se convirtió en la primera mujer abiertamente homosexual que coronó las siete cumbres del desafío Seven Summits (las cimas más altas de cada continente, incluida la Antártida), según indica Infobae.

Vásquez-Lavado, contó en una entrevista para EFE en 2016 cómo los abusos sexuales que sufrió entre los 6 y 8 años la llevaron a querer estar en las montañas porque, como descubrió después de coronar los primeros picos, estos le “empezaron a dar seguridad” y “unos sentimientos de protección que nunca antes había sentido”.

“Silvia es una fuerza de la naturaleza”, sostuvo Gigliotti. “Estamos emocionados de trabajar con Elgin y con Selena para contar esta historia de resiliencia, coraje, aventura y humanidad”, agregó la ganadora del Óscar por Shakespeare in Love.

Cabe resaltar que Selena Gomez no es ajena al mundo de la interpretación, ya que ha aparecido en producciones como Spring Breakers, de Harmony Korine; o The Dead Don’t Die, de Jim Jarmusch.

