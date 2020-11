Monserrat Brugué: “Este regreso me tiene alegre y nerviosa”

Redacción Fama

Cuando en 1997 July Naters lanzó el programa televisivo Pataclaun, ni ella ni Monserrat Brugué imaginaron que la bebita del bebecrece y gorra de lana calaría y se mantendría en el recuerdo de sus seguidores hasta ahora.

Este 5 de diciembre, la entrañable Monchi regresa, pero en el espectáculo online Patakultural, bajo la dirección de Naters y con invitados como el actor argentino Luciano Rosso.

En encuentro vía Zoom con la prensa, fue inevitable que la actriz responda por un probable -y añorado por los fans- reencuentro con Machín, Queca, Wendy, Tony y Gonzalete.

“El hecho de que sea tan clara la decisión de mis compañeros de que no volvamos a regresar, simplemente me ha hecho aceptarla y pasar la página. Creo que hubiera sido hermoso tener la posibilidad de reencontrarnos, pero también acepto la voluntad de todos. La verdad es que ya no le doy vueltas al asunto torturándome. Si fue, ya fue, a seguir adelante nomás”, dijo la actriz, quien regresa a su personaje tras 25 años.

July Naters agregó: “Más allá de que no pueda ser (el reencuentro de Pataclaun) porque buena parte del elenco no lo quiere, sí es bonito y conmovedor que aunque pasen los años y se diga que no vamos a volver, que eso no es posible, que cada uno está haciendo su propia búsqueda y está en su propio desarrollo, es muy hermoso que después de casi 30 años Pataclaun trascienda a las generaciones”.

“Con Monchi hicimos hace poco una campaña para una empresa y vimos que la gente se emocionaba con la bebé. Por un lado, puede sonar frustrante, pero nos quedamos con el infinito amor que puede tenerle el peruano a este proyecto, a Pataclaun en general. Son como sentimientos encontrados. Por un lado, es emotivo y bonito el cariño permanente del público y por el otro, aceptar una realidad que está bien, que hay dejar pasar las experiencias y crecer para otro lado”.

Brugué señaló que volver en diciembre con Patakultural (entradas en TeVi Live) la tiene bastante alegre y nerviosa. “Me siento honrada y agradecida por esta oportunidad que me está dando July, de ser parte del Patakultural 2020. Creo que es un momento maravilloso para recordar cómo empezó mi relación con el circo peruano. Después de 25 años vuelvo, estoy bastante alegre y nerviosa. Han pasado los años, sin embargo, el personaje se ha mantenido. Siempre me da nervios, es parte de mi empezar. Y cómo no aceptar si Pataclaun es mi casa, y muy importante en mi vida. Y de la mano de July, que es una excelente creadora, volver, realmente es un regalo. Los nervios son los nervios de una actriz, de asumir algo que ya hice”, señaló Brugué.

Finalmente, opinó sobre la coyuntura que estamos viviendo los peruanos por la crisis política, social y sanitaria. “Tenemos una capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Nos ha pasado con la pandemia, hemos seguido creando, buscando nuevas formar de seguir. Estoy triste por todo lo que está ocurriendo, pero con la certeza de que seguiremos adelante como siempre y buscando la forma de ser mejores. Busquemos la mejor manera de seguir siendo mejores personas y entregando lo mejor de nosotros”.

