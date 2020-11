Hugh Grant revela que tuvo coronavirus: “Entré en pánico”

Hugh Grant, conocido por trabajar en las películas Un lugar llamado Notting Hill y El diario de Bridget Jones, reveló que su esposa Anna Eberstein y él se contagiaron de coronavirus al inicio de la pandemia.

El reconocido actor británico de 60 años contó lo que padeció durante una conversación virtual con Stephen Colbert para The Late Show el martes 10 de noviembre.

Hugh Grant recordó que empezó a tener algunos síntomas en febrero.

“Comenzó como un síndrome muy extraño en el que seguía sudando terriblemente. Era como un poncho de sudor, realmente vergonzoso. Entonces, mis ojos se sintieron como tres tallas más grandes y esto (…) Una sensación como si un hombre enorme estuviera sentado en mi pecho, Harvey Weinstein o alguien”, detalló.

Sin embargo, Hugh Grant recién tomó conciencia sobre la enfermedad y se alarmó cuando empezó a perder el sentido del olfato. “Entré en pánico”, señaló en la entrevista.

“Para entonces, la gente estaba empezando a hablar de esto como un síntoma. Y empecé a oler flores, nada. Y te desesperas cada vez más. Empecé a oler en botes de basura. Sabes, quieres oler las axilas de extraños porque simplemente no puedes oler nada”, agregó.

A pesar de la dura situación que vivió, Hugh Grant bromeó un poco sobre su comportamiento cuando podía oler con normalidad.

“Finalmente, me fui a casa y rocié el Chanel No. 5 de mi esposa directamente en mi cara. No podía oler nada, pero me quedé ciego”, continuó el actor.

En la actualidad, Hugh Grant se encuentra tranquilo, ya que superó la enfermedad y desarrolló anticuerpos.

“Me hicieron una prueba de anticuerpos hace solo un mes. Todavía tengo esos anticuerpos, así que sé que es eso”, indicó.

