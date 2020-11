Gisela Valcárcel: “Basta de una televisión que evite manifestarse”

Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para unirse a las protestas y a la larga lista de artistas y figuras mediáticas que están en contra de la vacancia presidencial. La conductora de televisión y empresaria mostró su indignación y sostuvo que es un momento crucial para hacer televisión comprometida y no solo para la “distracción”.

“Debemos manifestarnos. Basta de una televisión que evite manifestarse ante hechos que demandan de nosotros. Sigamos así equipo ¡Estamos con la familia peruana!”, dijo en Instagram al citar la pauta del magazine América Hoy, que conduce su hija, Ethel Pozo.

“Estamos en un país que necesita manifiesto general. Televisión con responsabilidad. No nos quedemos callados esta vez, que no nos pongan fútbol para distraernos. No estamos de acuerdo con lo que ha pasado, ¡no a la vacancia!”, añadió.

En medio de las protestas sobre lo que sería un golpe de Estado, Valcárcel cuestionó la decisión de los congresistas, quienes priorizaron el enfrentamiento político antes que la crisis sanitaria por la COVID-19. “Irresponsabilidad, falta de compromiso y muy poco amor a la patria. Eso es lo que nos han dejado ver los congresistas”, aseveró.

Además, comentó que la crisis política es “la peor” pandemia, “la que mata lentamente”.

Como se sabe, 60 organizaciones convocaron a una marcha nacional para mañana jueves 12. Los manifestantes y un sector del Congreso -han marchado los congresistas Alberto de Belaunde, Rocío Silva, entre otros- estaban en contra de la vacancia, porque, se esperaba que el expresidente Martin Vizcarra fuese investigado, pero que culminase su mandato para no agravar la crisis.